Eva Bargiela sin filtro sobre Gianluca Simeone: “Sentí que venía a mostrarme que había personas buenas”

Eva Bargiela abrió su corazón y habló sin filtro sobre su relación con Gianluca Simeone y reveló cómo el hijo del “Cholo” llegó a su vida en un contexto personal muy complejo. En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la modelo se sinceró sobre el amor, el duelo, el embarazo y la transformación emocional que vivió desde que comenzó su historia con el futbolista.

Mientras transita el quinto mes de su embarazo, Eva disfruta de una etapa de muchísima felicidad junto a Gianluca, en la dulce espera de su primer hijo. Sin embargo, también convive con sentimientos agridulces por los últimos hechos que marcaron su vida: su separación mediática de Facundo Moyano en 2023 y, especialmente, el fallecimiento de su madre en octubre del mismo año. “Siento que Gianluca llegó a mi vida con un propósito”, expresó durante su charla con Maugeri.

El amor después de la tormenta

Eva recordó que cuando conoció al delantero del Club de Fútbol Rayo Majadahonda, no tenía expectativas claras sobre lo que podía surgir. “Cuando conocí a Gianluca no sabía qué intenciones tenía él. En esos momentos, sentí que venía a demostrarme que había personas buenas. Lo tomé como algo más común”, relató.

No obstante, a medida que se fueron conociendo, su percepción cambió: “Después me di cuenta que él llegó a mi vida para acompañarme, para demostrarme lo que es ser un verdadero compañero, alguien que te sostiene en las buenas y en las malas de verdad, de forma incondicional”.

Eva Bargiela sin filtro sobre Gianluca Simeone: "Llegó a mi vida para demostrarme lo que es ser un verdadero compañero".

En ese sentido,la exazafata de Guido Kaczka y exparticipante del Bailando no dudó en reconocer el rol clave que jugó Gianluca mientras ella transitaba el duelo por la pérdida de su madre: “Siento que él llegó a mi vida para acompañarme en un momento muy difícil y también en otro muy maravilloso. Él estuvo a la altura de las dos cosas y no es fácil. No es fácil acompañar a una persona en un duelo”.

La primera cita de Gianluca Simeone y Eva Bargiela

Posteriormente, Eva reveló que su historia de amor comenzó de forma poco convencional, debido a la distancia física que existía entre ambos. “Yo siempre digo que nosotros nos conocimos al revés. Hoy por lo general, tenés una cita, te conocés físicamente y después, con el correr del tiempo, empezás a conocer sus gustos, su rutina”, reflexionó. En ese momento, él vivía en Zaragoza y ella en Buenos Aires.

Eva Bargiela en +Caras.

En esa misma línea, recordó cómo fue su primer encuentro: “No pasó nada. Charlamos y no mucho más. Sentí que era una persona buena, respetuosa, y eso para mí es fundamental. Pero sinceramente no tenía fe en una relación a la distancia”. A pesar de las dudas iniciales, la historia avanzó con naturalidad: “Fue una merienda, y a partir de ahí nunca más nos separamos”, contó. Hoy, la pareja vive en Argentina y espera con alegría la llegada de su primer hijo.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viven una historia marcada por el amor, la contención y la entrega. En pleno embarazo, la modelo celebra haber encontrado en su pareja a un verdadero compañero, y afirma que este vínculo le devolvió la confianza en los afectos y le mostró que es posible volver a creer en el amor después del dolor.