Fabián Cubero dio unas emotivas palabras en Vélez que hizo emocionar a todos en su partido despedida

El sábado 6 de mayo quedará para siempre en el recuerdo de Fabián Cubero. El exfutbolista tuvo su partido despedida en el club que lo vio crecer y le dio los mejores años de gloria. Orgulloso de formar parte de Vélez Sarsfield, Poroto Cubero antes de retirarse de la cancha en su partido final dijo unas emotivas palabras acompañado de su pareja Mica Viciconte, sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, y el pequeño Luca que cumplió 1 año de edad el mismo día de despedida.

"Momento difícil para hablar, me ha tocado hablar mucho tiempo en el vestuario pero acá no es lo mismo, son muchas sensaciones encontradas. Estoy muy feliz", comenzó diciendo Cubero frente a un estadio repleto de espectadores que fueron a compartir con él su último partido. "Arranque siendo un jugador regular, como dijo mi viejo, pero termine siendo un jugador extraordinario gracias a todos mis compañeros que cada día me hicieron mejor. me hicieron sentir más profesional", agregó el exfutbolista entre lágrimas.

La familia Cubero Viciconte en el partido despedida de Fabián Cubero en Vélez Sarsfield

Fabián Cubero y el quipo Vélez

La emoción de Fabián Cubero

Antes de cerrar, agregó: "Muchas gracias porque estuve 22 años en esta institución y fui feliz. Jugando al fútbol y haciendo lo que siempre me gustó. Gracias a todos ustedes". Cubero se despidió junto a su familia, en el campo de juego con una ovación de pie que solo supieron escucharlo con atención y mucha emoción a flor de piel al ver despedir a uno de los mejores jugadores que tuvo el Club Vélez Sarsfield..

Algunos detalles del partido despedida de Fabián Cubero

Acompañado de su familia, sus afectos más cercanos y por supuesto toda la hinchada de Vélez, Fabián Cubero después de tres años se despidió del Club que amó y amará por siempre. Algunos de los detalles de lo que fue su partido despedida: Todos los jugadores vistieron la casaca con el número 5 para honrar su salida por la puerta grande. Estuvieron presentes algunas celebridades, como la periodistas Cristina Pérez, la influencer Belu Lucius, Ariel de Rafaga junto a su familia, el arquero paraguayo Chilavert entre otros.

Cristina Pérez

Belu Lucius y compañía

Ariel de Rafaga junto a su familia

Fabián Cubero

Hicieron un partido de blancos contra azules que terminó con un 7 a 5 de los cuales tres goles fueron de Poroto y uno de ellos, de su hija mayor Indiana Cubero, quien llevaba la camiseta blanca dentro de la cancha de juego. Una noche a pura emoción, con sensaciones encontradas y sobre todo mucha diversión, tal como lo quería Cubero.

J.M