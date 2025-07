Sabrina Rojas habló de su supuesto romance con el jugador Nicolás González: "Él, muy amable"

Desde que volvió a la soltería, Sabrina Rojas fue vinculada amorosamente en diversas ocasiones. Y el lunes por la noche, volvió a ser protagonista de rumores de romances, en esta ocasión fue luego que se conociera un video en la que se la puede ver manteniendo un diálogo con Nicolás González, el jugador del seleccionado nacional. Ante la difusión de las imágenes, la modelo y conductora explicó el detrás de la situación.

Sabrina Rojas sobre su acercamiento a Nicolás González

El lunes por la noche en LAM (América), se hizo público un video en el que se puede observar a Sabrina Rojas y Nicolás González en la noche porteña. Las imágenes muestran a la conductora y el jugador manteniendo una conversación con una distancia tan chica, que poco se tardó en especular que aquella cercanía se debía a una aproximación amorosa.

Ante estas especulaciones, Sabrina Rojas tardó poco en hacer su descargo. En vivo en Paso en América (América), la conductora no dudó en responder los diversos cuestionamientos de sus compañeros, quienes también querían conocer detalles del encuentro. “En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Quiero decir que no es verdad”, introdujo. Pero además, dejó en claro que si se trataría de una verdad, ella no hablaría al respecto. Por lo contrario, decide hacerlo.

No obstante, no negó el encuentro ante la exposición de las imágenes. "Fui a ese lugar con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con los chicos que estaban ahí. En eso yo estoy tomando Fernet y él me habla. Me pregunta qué estaba tomando… Estaban los grupos de amigos mezclados”, detalló Sabrina. Pero remarcó que desconocía que se trataba de un jugador de la selección y que mantuvo un diálogo cercano porque "en el boliche uno habla así de cerca" por ello se crea la sensación que están "chapando".

Respecto a la charla que mantuvieron, indicó: “Él, muy amable, me dice ‘¿no sabés quién soy?’. Y yo le dije que no. Y me cuenta quién es. Y yo le dije ‘ay, mi hijo se muere si se entera de que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó todo”. Sin embargo, remarcó que no se retiró del lugar junto a Nicolás, sino que la acompañó hasta la salida el dueño del boliche.

Con este relato, Sabrina Rojas negó una vinculación con Nicolás González, quien se muestra en redes sociales junto a su pareja, la modelo Paloma Silberberg.