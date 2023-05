El sábado 6 de mayo se llevó a cabo el partido despedida llamado "El Hombre Récord" del exjugador estrella Fabián "Poroto" Cubero en la cancha del club que lo vio nacer, Vélez Sarfield. Firme junto a su pareja, Mica Viciconte se hizo presente con un increíble look llevando los colores del equipo de fútbol.

Los detalles: Al mejor estilo elegante sport, llevó un pantalón sastrero azul que combinó con un top color blanco de morley. Le sumó un blazer del mismo color que el pantalón al que combinó con zapatillas de lona tipo botitas blancas. le sumó como complemento una bandolera blanca. El make up natural con sombras en los párpados y un labial nude. El cabello suelto y lacio con su flequillo mostrando el corte que se hizo semanas atrás.

Mica Viciconte con los colores de Vélez Sarfield para la despedida de Fabián Cubero

El look de Mica Viciconte en el partido despedida de Fabián Cubero

Nuevo corte de cabello y flequillo

Semanas atrás, Mica Viciconte sorprendió a todos con su cambio de look: flequillo largo y recto por debajo de los ojos con un corte de cabello que la hizo lucir renovada.

Mica Viciconte

"Y de repente…. Pintó cambio de look", comentó la panelista de "Ariel en su Salsa" no solo demostró que el corte le sienta bien, si no que además confesó algo: "Es la primera vez en mi vida que me hago flequillo".

J.M