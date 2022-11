Las fotos inéditas de la boda de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Fue una ceremonia íntima y privada. “Soy muy feliz al lado tuyo”, fueron las primeras palabras de María Belén Ludueña al tomar el micrófono sobre el altar montado debajo del mítico gomero de la terrazas del salón Central de La Rural.

Visiblemente emocionada, entre lágrimas se confesó ante su flamante esposo, el ministro de gobierno porteño Jorge Macri: “El 8 de agosto del 2018, me acuerdo que me pediste que sea tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. Esas líneas no sé por qué se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, sentí en ese momento que te había encontrado”.

Eran las 19:00 horas del sábado 12 de noviembre y el preludio de una noche llena de emociones. “Te juro que estoy tan feliz porque me diste tranquilidad, me diste paz, me diste amor. Me integraste a tu familia”, continuó Belén, enfundada en un exclusivo diseño de Fabián Zitta. Y sentenció: “Te amo Jorge”.

Las mejores fotos de la boda de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Por su parte, Jorge optó por leer algo que había escrito la noche previa: “Lograste algo que a mí todavía no me había pasado en un amor. Lo más difícil es que los sueños sean los mismos. Nosotros logramos construir un sueño común”. Y agregó: “Prometo dar todo para que este amor, este proyecto nuestro dure toda la vida. Prometo estar a tu lado a cada paso y saber pedir que estés al lado mío. Te amo profunda y alegremente. Te amo simple y complejamente. Te amo hoy y te amo para siempre”.

Luego de los votos, a las 20:00 la pareja recibió más invitados en el restaurante Central de La Rural, ubicado a continuación del deck donde se hizo la ceremonia. Entre los invitados se encontraron el ex presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada; la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich; y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . También estuvieron los diputados nacionales, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Gerardo Millman y María Sotolano, el senador nacional Humberto Schiavoni, Emilio Monzó, Gabriela Michetti; los intendentes Néstor Grindetti, Soledad Martínez, Diego Valenzuela, Julio Garro, Guillermo Montenegro, Pablo Petrecca, Mariano Barroso, Javier Martínez y Joaquín De la Torre, y miembros del Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires como Felipe Miguel, Marcelo D’Alessandro, Fernán Quirós, Soledad Acuña, Clara Muzzio, Fernando Straface y Martin Mura; legisladores de la Ciudad de Buenos Aires como E m a n u e l Ferrario, Eugenio Casielles y Ramiro Marra; y el actual Jefe de Campaña de Jorge Macri, Fernando De Andreis .

Entre las celebridades, fue ron parte Mirtha Legrand, Carolina Pampita Ardohain con su marido, Roberto García Moritán, Flavia Palmiero, Yanina Latorre, Pia Shaw, Guillermo Andino con su esposa, Carolina Prat, y Fabián Doman, Luis Novaresio, Baby Etchecopar, Paulo Vilouta y “Toti” Pasman. Además, entre los empresarios estuvieron Nicolás Caputo, Alejandro Macfarlane, Gabriel Hochbaum uan Cruz Avila. Los testigos de boda fueron las hermanas de la novia, María Paz y María Josefina, y las del novio, Daniela y Antonella, y la madre de la novia, María Victoria Díaz Peyrot, y Juan Alberto Salvi.

La modalidad de la fiesta fue muy relajada, con muy pocas mesas y mesas altas o livings para que los invitados puedan moverse de un lado al otro sin quedarse estáticos e n u n s ó l o lugar. Para la decoración la pareja eligió un estilo moderno. Llenaron el lugar de flores y de pantallas. El menú que disfrutaron los invitados fue muy exclusivo. Para la recepción eligieron bocaditos fríos, calientes, mesa mediterránea y puesto criollo. Hubo varias opciones para el plato principal: Thai green curry de langostinos con arroz basmati, pickles de pepino, albahaca, jengibre y lima; bifecitos de lomo con alioli de Dijon, papas crocantes, tomate de siete maneras y gremolata de maíz; y platos aptos para celíacos y vegetarianos. El postre fue morena de maracuyá, tiradito de piña y s o r b e t e d e mango.

El festejo se d i v i d i ó e n tres turnos: el p r i m e r o y principal desde las 18:00 para aquellos amigos cercanos y familiares del exintendente de Vicente López y la también abogada oriunda de Mar del Plata; el segundo a las 20:00 para invitados vips y cercanos; y, luego, desde las 22.30 uno para más amigos y personas relacionadas a sus trabajos. La fiesta se extendió hasta 5:00 de la mañana del domingo y los cientos de invitados reflejaron el festejo en sus redes sociales, a pesar de que el uso de fotos y videos para ser exhibidos tenía que ser moderado por pedido de los novios.

“Agradecemos el uso discreto y cuidadoso del celular, y de las imágenes que subimos a las redes”, se indicaba a través de cartelitos ubicados en cada mesa y livings distribuidos por el salón. Entre los más buscados para selfies y saludos estuvieron Mirtha, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

En el caso de Legrand, apelando a su puntualidad llegó a La Rural por la tarde y disfrutó de la fiesta hasta las 21:15, cuando se retiró. Obviamente la mayoría de los invitados interpretó que se iba por lógico cansancio y, a la vez, como profesional y obsesiva de su trabajo quería ver en su casa el programa que conduce, “La Noche de Mirtha”, por la pantalla de eltrece. En el caso de Macri había mucha expectativa por saber si iba a concurrir a la ceremonia y al posterior festejo del matrimonio de su primo y posible precandidato a jefe de Gobierno porteño.

El expresidente se hizo presidente y permaneció un largo tiempo en la celebración, donde se dio lugar para charlar y sacarse algunas fotos con los presentes −sobre todo con el empresario y expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici−.

Uno de los momentos más destacados fue cuando bailó en el escenario con su esposa Juliana Awada, al ritmo de “Ráfaga”, que ofreció un minishow alrededor de las 22:30. También se esperaba la presencia de Larreta junto su flamante pareja, Milagros Maylin. Y se pensaba que asistiría al evento junto a la secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, en una suerte de presentación pública oficial, pero la fecha coincidió con el cumpleaños de ella, que ya tenía planes.

Los presentes tuvieron que conformarse con los recíprocos posteos que se dedicaron en redes. Vale recordar que Horacio había cumplido años el 29 de octubre. Por ahora, sólo hubo una foto juntos en el recital de Coldplay, desde que él oficializó la relación en un reportaje que le dio a Novaresio en la señal de noticias de La Nación

. Cerca de las 2:00, los novios desaparecieron de escena mientras los invitados seguían disfrutando al ritmo de la música luego de la mesa dulce. En un momento, una batucada con músicos y bailarines de ritmos afro, algunos disfrazados de animales de la selva, hicieron sonar el clásico de La Portuaria “Selva” y aparecieron Belén y Jorge vestidos de guardaparques, con sombrero y prismáticos incluidos. La pareja bailó al r i t m o d e l a p e g a d i z amelodía y los invitados recibieron caretas de animales de la selva y sombreros de estilo piluso, con estampado animal print para sumarse a la propuesta.

Fue el broche de oro para una fiesta que tuvo todos los condimentos de una gran boda: amor, un atractivo círculo social y mucha diversión. La velada fue el broche de oro para una sorpresiva historia de amor. La periodista y abogada conoció a Jorge en 2017, mientras trabajaba en Canal 26. “Cuando vos conocés a alguien y es como que lo sentís. Me pareció un tipo súper entrador. Nos sacamos una selfie en el programa. Él me escribió y me pidió la foto”, relató Ludueña.

En esa misma conversación, el político la invitó a salir pero ella no se animó. Después de un año, cuando comenzó a trabajar con Eduardo Feinmann, el periodista le insistió que saliera con él. “Me dijo que era un tipazo, buena gente y que me animara a conocerlo. Luego fui a su casa y me quedé porque me sentí muy bien. Ahí comenzó una historia”, rememora Belén, con la convicción y el amor de que a ú n q u e d a n m u c h o s capítulos por escribir. Los novios bailaron al ritmo de un vals y se juraron amor eterno. Al final de la noche, Belén cumplió con la tradición del ramo.

Agradecimientos: Fotos: Familia Macri & Ludueña