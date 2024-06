En marzo, Dario Turovelzky (47) y Sofía Soldati (39) cumplieron 10 años de casados. Por eso, tras organizar su ajetreada agenda, el CEO de Telefe y Chilevisión invitó a su mujer a un viaje a París para pasar una romántica semana a solas.

Las hijas de la pareja, Juana (8) y Amelie (6), y Tomás (18) y Lara (15), producto de una relación anterior del Executive Vice President de Broadcast y Estudios de América Latina para Paramount Global, se quedaron en Buenos Aires con familiares.

Darío Turovelzky y Sofía Soldati.

Dario y Sofía revalidaron sus votos de amor en Francia

“Mi mujer fue a París de muy chica y, como no recordaba nada, tenía el anhelo de volver. Ella habla francés muy bien. Entonces hice un video donde le explicaba 10 razones sobre lo importante de celebrar nuestros 10 años de casados. Y lo interesante es que lo hice con inteligencia artificial y todo lo que hablé en castellano me lo convirtió en francés de forma perfecta con mis labios", le contó el CEO de Telefe a CARAS sobre el viaje.

Turovelzky emuló la clásica forma de arrodillarse con los anillos, en complicidad con los mozos del restaurante La Girafe, frente de la Torre Eiffel.

La pareja celebró 10 años casada.

Felices, Darío y Sofía, se hospedaron en la zona de La Ópera, hicieron un paseo exclusivo en un barco por las aguas del río Sena, visitaron el Arco del Triunfo y la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre y pusieron el famoso candado con sus iniciales en el Pont des Arts.

También comieron Croque Monsieur y Croque Madame en los típicos cafés parisinos, recorrieron la casa y los jardines del pintor francés Claude Monet en Giverny, alquilaron bicicletas, conocieron varios barrios con un clima ideal de primavera y fueron al Louvre y al museo de Orsay, entre otras actividades culturales.

Turovelzky y su esposa en su ídilica escapada.

"La pasamos increíble. Siempre buscamos tener nuestros viajes o salidas de pareja. Sofía es la mujer de mi vida, es mi ancla en la tierra, la mejor compañera. Ella entiende mi trabajo, me banca y me espera con la comida que quiero. Es una talentosa en la producción: está en el mínimo y en el máximo detalle. Me encanta disfrutar tiempo con ella y con mis hijos. Cuando estamos los seis juntos es maravilloso porque hay un vínculo hermoso entre nosotros. Y también hago planes con cada uno de ellos por separado. Soy muy familiero”, afirmó Turovelzky en diálogo con CARAS.

La pareja, feliz, junto al río Senna.

Sofía y Darío: almuerzo frente a la Torre Eiffel.

Como padres y matrimonio, Darío y Sofía aseguran ser son dos grandes productores de experiencias. Y enriquecerse por tener las mismas iniciativas de ser generosos con el otro. “Es muy gratificante balancear lo profesional con lo personal: cuando uno puede generar la misma calidad de momentos en tu pareja, en tus hijos, en las relaciones y en los resultados del trabajo. Es tan reconfortante demostrárselo a tus afectos”, se sinceró Turovelzky, quien trabaja en la industria de los medios de comunicación y del entretenimiento desde hace más de 30 años.

Por Naiara Vecchio