Laurita Fernández habló del final de su relación con Nicolás Cabré

Laurita Fernández volvió a hablar de su relación con Nicolás Cabré, a pocos días de estrenar su programa "El Club de las Divorciadas". Sin embargo, en esta oportunidad, la balarina contó detalles que desconocíamos sobre su relación.

Esta mañana, Laurita Fernández dialogó con La Once Diez/Radio de la Ciudad y confesó de la mano de Catalina Dugli: “Yo los agarré a los psicólogos y ya los interné más o menos. Decís dos palabras y ya te sacan una radiografía de todo lo que pasa y no me conocen. Yo les hice muchas preguntas para entender por qué me pasan o pasaron diferentes cosas y cuando esté en el programa también me voy a basar en mi experiencia”, haciendo referencia a su ruptura reciente.

De este modo, explicó por qué se separó del actor Nicolás Cabré. “Lo intentamos y no va más. Por más que duela y cuando no hay algo puntual que detone, es más difícil todavía. Es una decisión que a veces uno posterga. Probemos separándonos y tal vez nos sentimos mejor, no va más pero terminó todo súper bien”.

“Con él había imaginado un montón de aspectos que no había pensado. Él me despertó las ganas de ser madre. Yo no siento que haya fracasado, capaz él no era la persona y yo tampoco era la persona para él y yo hacía mucho tiempo que no estaba sola”, contó Laurita Fernández.

Cerca del final, Laurita Fernández habló del Club de las Divorciadas, el programa que estrenará en unos días. “Con el programa estoy re contenta y me siento bien. Con ganas de disfrutar este momento y lo estoy haciendo. Me voy a dormir contenta y me voy a dormir por el día que viví y ansiosa por el día que me toca vivir mañana. Aprendí con mucha terapia a vivir el momento y para mí es un paso gigante en mi vida. A mí siempre me pasó de estar muy preocupada por lo que vendrá”.

