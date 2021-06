Lilita Carrió ícono de moda: La tapa de revista que posiciona a su marca para mujeres reales

Su espacio favorito en el mundo está en Capilla del Señor y no lo oculta. Ama ese espacio y es ahí donde vive y crea, lejos de la política. Hoy Elisa Lilita Carrió se centra en su gran pasión: la moda; aunque sigue de cerca la actualidad política, está vez, como espectadora.

En una reveladora entrevista con "¡HOLA! Argentina", que la llevó en la portada como una verdadera celebrity, la ex Diputada se sinceró sobre la vida, sus pasiones y su fortaleza en Capilla del Señor a la cual sólo acceden sus íntimos.

Lilita Carrió posó con los diseños de su propia marca: By Lilitas, para "¡HOLA! Argentina".

"En mi tiempo libre escucho audiolibros, miro mucho YouTube con conferencias, neurociencias, pero lo que más me gustan son las películas sobre historias de amor. También me gusta ver colecciones de moda, me encanta la marca italiana Etro, Chanel, una marca que siempre fue inaccesible, pero que me inspira. Cuando viajo me gusta comprar retazos de telas muy buenas, pero de colecciones pasadas", dijo sobre sus pasiones más mundanas y alejadas de la política.

Recién a los 40, Lilita entró en el Congreso para destacarse como Senadora y Diputada, siendo una de las voces más escuchadas y desde donde se enfrentó a los más poderosos sin perder su característico glam que hoy llevó a su marca propia: By Lilitas. "Desde que tengo 7 años me gusta coser. En ese momento, mamá me mandaba a una señora que me enseñaba a hacer camisones punto parís, y en la adolescencia me juntaba con amigas y creábamos nuestras propias prendas para salir. Yo generalmente era la que cortaba: hacíamos tops y pantalones. Siempre diseñé mi look y mi ropa, con mis amigas nos íbamos a Asunción y comprábamos las mejores telas: seda natural, organzas suizas. Como no teníamos un peso, comprábamos distintos retazos y con eso nos armábamos lo que queríamos. Lo más divertido es que nunca usé demasiada ropa, pero me gusta diseñarla. No sólo me hago mi ropa, sino también mis zapatos. El año pasado esta pasión se transformó en trabajo de la mano de mi hija Victoria (Benítez)", reveló.

By Lilitas cuenta con talles L y XL, mientras que para los talles S y M tiene una colección cápsula llamada Little Lilitas. La marca es body positive y busca acercar la moda a todas sin distinción de talles.

Lejos de la política y centrada en ella y su familia, confesó que se enamoró hace mucho pero que ya es un asunto cerrado. "No estoy abierta al amor. ¡Ya tengo muchos problemas que solucionar! Soy una mujer muy amada, pero eso ya está, ya pasó", agregó.

Coqueta y creadora nata, Lilita Carrió dice que ya no le quedan sueños ni cuentas pendientes: "Ya cumplí todos mis sueños. Sólo espero el amor de Dios. Podría seguir viviendo así e irme con esta misma alegría".

Elisa Carrió habló de su candidatura

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, habló sobre su decisión de candidatearse este año para ocupar una banca como diputada, y de la posibilidad de postularse para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2023. “Jamás especulé, mi decisión está tomada”, aseguró la referente opositora.



En sus redes sociales, con un hilo de tuits, Carrió aclaró: “Quiero como derecho a réplica contestar a insistentes comentarios en los diarios sobre mi decisión de participar como candidata a diputada nacional y eventualmente como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires; jamás especulé”. Asimismo, afirmó que “jamás especuló la Coalición Cívica”, su fuerza política. “No somos de esa clase de personas. Jamás acepté un cargo, es más perdí para que otros ganaran; mi única preocupación es el fraude interno y los recursos ilegales de la política y la decisión”, manifestó.



La ex legisladora, quien dejó su banca a prinicipios de 2020 tras 25 años en el Congreso, aseguró que la decisión de su postulación en 2021 “esta condicionada, obviamente a que haya respaldo electoral”. “Solo el pueblo decide estas cosas; pero mi decisión esta tomada. Me rio de los que creen que presiono, después de 20 años creen que soy igual a ellos. Jamás lo voy a ser”, cerró Elisa Carrió.