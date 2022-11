Lionel Messi a horas del debut de Argentina en Qatar 2022: "Trato de aprovechar el momento y disfrutar"

A escasas horas de debutar con la selección de fútbol en el mundial de Qatar 2022, Lionel Messi habló en conferencia de prensa con los medios de todo el mundo. Allí, el marido de Antonela Roccuzzo elevó tranquilidad sobre su estado de ánimo junto al físico tras la viralización de una foto, en donde se lo ve con un tobillo hinchado.

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro", admitió Messi. Esta declaración llegó después de que se volviera viral una imagen en donde se puede ver uno de sus tobillos hinchados.

El tobillo de Lionel Messi que generó preocupación.

El capitán también explicó que "es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera".

"Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento", agregó.

En ese mismo hilo, Lionel Messi agregó: "Estoy con otra edad más maduro. Quiero disfrutar cada momento que me toque vivir. Hoy disfruto más de todo. Antes disfrutaba de jugar y no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho y pensar en el siguiente partido. Hoy trato de aprovechar el momento y disfrutar".

Emocionado y ansioso por el partido de este 22 de noviembre, el astro atinó a decir: "La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles. Hoy está por encima disfrutar sobre cualquier cosa".

Lionel Messi en Qatar

"Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido", exclamó en plena conferencia de prensa junto a Scaloni.

Qatar 2022: filtraron cómo serán los asados de lujo de la Selección Argentina

Luego de que El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) diera a conocer la certificación de los productos alimenticios que la Selección Argentina de Fútbol exportó a Qatar para la alimentación de los atletas argentinos y todo el plantel nacional en Qatar 2022, se filtró, cómo serán los suculentos asados que Lionel Messi disfrutará con todo su equipo desde su llegada al país árabe hasta su ida.

Son más de 2630 kg de carne bovina de alta calidad que estará disponible para alimentar a los convocados del seleccionado argentino nacional para jugar la Copa del Mundo.

Un usuario de Twitter, desde su cuenta Sebavdr publicó cómo serán los asados de los que participarán los jugadores argentinos en Qatar.

"Como la información hay que manejarla con cuidado, me tomé unas horas para investigar un tema de vital importancia de cara a la Copa del Mundo: Los asados de la Selección Argentina en la Universidad de Qatar", comienza el hilo de Twitter.

Filtraron cómo serán los asados de lujo de la Selección Argentina en Qatar 2022

"Anoche fue el primer asado para la delegación. Lo encabezó Diego Lacovone, que además de ser un tipazo, es el chef y asador oficial de la Selección. Los testimonios sobre su capacidad asadora son abundantes y elogiosos. ¿El dato de color? Cumple el mismo día que Leo Messi". Escribió Seba Varela del Río en su cuenta de Twitter, donde subió algunas fotos y videos.

Según la fuente mencionada, la Selección Argentina de Fútbol llegó a Qatar c

Filtraron cómo serán los asados de lujo de la Selección Argentina en Qatar 2022

on cuatro parrillas y un fogonero, ideal para colgar las piezas completas. "Los forjadores de parrillas trabajaron una semana de corrido para llegar a tiempo a un pedido especial, a la medida de las necesidades del plantel", subrayó la fuente

"El modelo se llama Floky. Tiene accesorios y pueden colgarse piezas enteras a la leña durante horas", aseguró la fuente.

"Las cuatro parrillas son de fierro redondo (mejor contacto con la brasa que el fierro en ve) y cumplen con especificaciones particulares de peso para su traslado a Qatar. Miden 2 metros por 55 centímetros. Fueron hechas a medida y ahora la empresa evalúa sacar el modelo a venta", remarcó Seba Varela del Río en su detalle sobre las parrillas que llevó la Selección Argentina al Mundial.