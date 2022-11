Hayya Hayya o en castellano "Mejor Juntos" es el título de la canción oficial del Mundial de Qatar 2022. El tema fue lanzado oficialmente en YouTube por la FIFA hace siete meses y cuenta hasta ahora con 28 millones de visualizaciones. Esta canción será la más escucha por el mundo entero durante el mundial, pero, ¿qué dice la letra de la canción de la Copa del Mundo?

Tradicionalmente, los himnos o canciones oficiales de los mundiales invitan a celebrar, a bailar a reunirse para la fiesta mundialista más importante del mundo y Hayya Hayya no es la excepción. Enterate de todos los detalles del tema principal de la playlist del Mundial de Qatar 2022.

Qué dice la letra de Hayya Hayya, la canción oficial del Mundial de Qatar 2022.

Hayya Hayya fue escrita y cantada en inglés por los artistas Aisha, Afrobeats Davido y Trinidad Cardona. No cuenta con versiones en otros idiomas y su lyrics es una invitación a que el mundo entero baile sin perder el ritmo.

Letra Hayya Hayya / Better Together / Mejor Juntos

Quiero recorrer el camino en cada calle. Quiero jugar con el mundo a mis pies. visitar todas las discotecas y no perder el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Todo, todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Voy a estar, voy a quedarme cada mañana, no importa lo que pase.

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh? Navegamos a través de todo la turbulencia y al calma, sí. Tenemos ese Rock & Roll, ese ritmo y el blues, sí, sí. Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Todo, todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Voy a estar, voy a quedarme cada mañana, no importa lo que pase.

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Sí, puedes montar tu propia ola, sí, puedes montarla de por vida Pero cada viaje es mejor cuando tienes el amor de tu lado.

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca Hayya, Hayya, Hayya

¿Quiénes son los cantantes de Hayya Hayya, la canción del Mundial de Qatar?

Hayya Hayya tiene un trasfondo bastante diverso, contrario a lo que se podría haber pensado del universo y pensamiento catarí. En la canción hay una clara diversidad en sus intérpretes, en la cual, para sorpresa de muchos en el mundo Occidental, hay una mujer como protagonista en la canción, pese a que no tiene mucha participación si se compara con los otros cantantes.

Aisha es una artista muy reconocida en Qatar. La cantante nació Doha, ha participado en importantes eventos de nivel internacional como lo es a Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU y en el Doha Festival City. "Me siento bendecida y honrada de existir en estos tiempos emocionantes, donde puedo ser testigo y ser parte de este gran hito para mi país, Qatar", expresó la artista catarí en una entrevista recopilada por Infobae.

Davido nació en Atlanta, Georgia, desde muy niño vivió en Lagos, Nigeria. Es administrador de empresas titulado de la Universidad Oakwood. Ha trabajado como actor en Hollywood, y ha sido reconocido por los MTV Europe Music Awards, como uno de los mejores artistas de mundo. Davido fue incluido en un listado del Times entre las 20 personas que puede llegar a cambiar el mundo.

Trinidad Cardona, el más joven de los tres artistas que cantan Hayya Hayya. Con 23 años, Trinidad es reconocido como cantante y compositor de R&B. Es de ascendencia mexico-afroamericana. Nació en Phoenix, Arizona.

El padre de Trinidad Cardona fue llevado a prisión cuando recién tenía 4 años de edad. Luego de este dramático episodio, la mamá de Trinidad formó un nuevo hogar con otra mujer, declarándose abiertamente lesviana, por lo que la participación del cantante norteamericano, le da al tema, ese trasfondo diverso.

Hayya Hayya, interpretada por Aisha, Davido y Trinidad Cardona, no es la única canción del Mundial de Qatar 2022. Si bien es la oficial, varios artistas sacan temas alusivos a la fiesta mundialista, con al cual los fans se van identificando.