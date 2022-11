El pasado 3 de noviembre se estrenó en Netflix la serie, Sean Eternos: Campeones de América. La nueva producción audiovisual de la plataforma de on demand "muestra una mirada íntima e inédita sobre la lucha de Lionel Messi y la selección argentina en la Copa América para romper una racha de 28 años sin títulos".

Con Lionel Messi como protagonista de Sean Eternos: Campeones de América, esta docuserie argentina es una de las recomendadas por Revista CARAS para estar en tono con el fiesta mundialista que comenzará en menos de 24 horas en Doha, Qatar.

Sean Eternos, la serie en Netflix que muestra la lucha de Lionel Messi y la selección argentina.

Sean Eternos: Campeones de América es la antesala perfecta para alentar y vibrar la pasión del fútbol junto al capitán de la selección argentina, Lionel Messi y las figuras más importantes de team argentino en Qatar, entre ellas, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, entre otros más.

La serie que habla de la lucha de Messi y todo su equipo, en la pasada Copa América disputada en Brasil, cuenta con tres capítulos con material nunca antes visto.

Esta docuserie hecha para los fanáticos de la sección argentina de fútbol, cuenta con los testimonios en primera persona de Lionel Messi, Lionel Scaloni, D.T., de la selección y de otros jugadores que como El Dibu Martínez y Lucas Martínez Quarta, "El Chino", que fueron padres durante ese mes y medio de competencia y no pudieron estar presentes con sus esposas e hijos en esas primeras horas y días, para hacerle frente a la albiceleste.

"45 días sin ver a nuestras familias, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo", muestra parte del tráiler de la serie, donde Messi alienta a su equipo a solo minutos de salir a hacer historia y romper con la mala racha de 28 años sin una victoria.

"Para muchos era la primera Copa América, jugar en la final en el Maracaná contra Brasil", dice Lio Messi en los testimonios inéditos posteriores al inolvidable triunfo.

Muchos fanáticos se mostraron conmovidos y afloraron sus más profundos sentimientos al ver solo el tráiler. Esta mini docuserie, que podés ver en 125 minutos de pura adrenalina y pasión por la albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni, liderado por Messi, busca en esta oportunidad traerse la tan anhelada Copa del Mundo.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como una descarga para todos”, dice Messi en su relato.

La alegría de Lionel Messi expresada en redes sociales

En sus redes sociales también vivió y compartió su alegría. "¡Qué hermosa locura! Esto es increíble, gracias Dios".

"Fue una Copa increíble, sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular".

Sean Eternos, la serie en Netflix que muestra la lucha de Lionel Messi y la selección argentina.



"Este éxito se lo quiero dedicar a mi familia que siempre me dio la fuerza para seguir adelante, a mis amigos que tanto quiero, a toda la gente que nos banca y en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta mierda de virus, sobre todo a los que les tocó más de cerca. Va por todos ustedes. Y por supuesto también por el Diego que seguro nos bancó desde donde esté".



"Para poder seguir festejando nos tenemos que seguir cuidando, no nos olvidemos que aún queda mucho para volver a la normalidad y aprovechen esta felicidad para agarrar un poco de fuerza para luchar juntos para ganar al virus". expresó Messi y cerró: "¡Gracias Dios por todo lo que me diste y gracias por haberme hecho ser argentino! Campeones de América".

En línea con el Mundial de Qatar, Messi compartió algunas palabras desde la Bombonera, en Buenos Aires, cuando ya estaba confirmada su clasificación para la Copa del Mundo.

"Quería agradecer todo el apoyo que nos dieron en estas Eliminatorias. Por suerte pudimos cumplir el objetivo y nos vamos a ver en Qatar si Dios quiere… Siempre es increíble jugar acá frente a nuestra gente y fue impresionante una vez más lo que vivimos anoche. ¡Gracias y Vamos Argentina!", escribió el jugador.

Dónde y a qué hora ver los partidos de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Si bien el Mundial de Qatar 2022 empieza oficialmente este domingo 20 de noviembre, la selección argentina tendrá su debut el martes 22 de noviembre a las 7:00 h Argentina. Este primer partido será en Lusail Stadium contra Arabia Saudita.

Seguirá en agenda, Argentina vrs. México, el 26 de noviembre a las 16:00 h en el mismo estadio. Luego, Lionel Messi y todo su equipo liderado por el D. T., Lionel Scaloni, se enfrentará a Polonia el 30 de noviembre a las 16 hs en el Lusail Stadium.

Para verlos, podrán hacerse por la Telé en canal de la TV Pública Nacional, en los canales privados, DeporTV, DirecTV Sports, TyC Sports, por nombrar algunos.