Lizy Tagliani abrió su corazón en las redes: "Nací hombre, pero no menos mujer"

Instagram

Es de público conocimiento la separación de Lizy Tagliani y el gran esfuerzo que está haciendo la actriz por salir adelante luego de una ruptura amorosa. En medio de ese mar de emociones, la artista hizo una publicación a corazón abierto en las redes.

"Me faltaba una foto en el baño jajaja. Esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar. En mi cuerpo hay de todo, pero lo que más abunda son valores y sentimientos", comenzó expresando Lizy Tagliani.

La foto que publicó Lizy

Pero como si eso fuera poco, Lizy Tagliani agregó: "Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero".

De esa forma, la estilista se definió como persona, dejando en claro que más allá de las ambivalencias que puedan existir en su vida, lo más importante son sus valores y sus sentimientos. Pero también expresó que no se arrepiente del amor que brindó, haciendo referencia a lo que pasó con su ex pareja, Leo Alturria, a quien se sabe que todavía ama.

Lizy Tagliani