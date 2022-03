Lizy Tagliani publicó una postal con Leo Alturria: "Hay amores que no se terminan"

Instagram

Es de público conocimiento y de hecho fue muy polémica, la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria. La pareja se disolvió en noviembre del año pasado, pero fue recién en enero que la actriz se animó a confirmar en sus redes que se había separado del rugbier.

Sin embargo, donde hubo amor, evidentemente cenizas quedan y Lizy Tagliani aún no puede olvidar a Leo Alturria. Así lo reveló en su cuenta oficial de Instagram donde publicó una postal junto a su ex pareja y expresó lo que siente.

La foto que publicó Lizy

"No fui yo fue google. Pero amo q suceda, hay amores que no se terminan nunca (NO VOLVí ES UNA FOTO VIEJA)", fueron las palabras de Lizy Tagliani para acompañar la foto con Leo Alturria, y aunque aclaró que no volvió con su ex novio, dejó en evidencia que todavía lo ama.

En más de una oportunidad, Lizy Tagliani reveló en entrevistas que sigue enamorada de Leo Alturria, pero la última vez que se refirió a su ex novio, expresó que no quería volver a hablar de él. Sin embargo, hoy publicó esta postal que confunde por completo a sus seguidores.

Los comentarios de los seguidores y las respuestas de Lizy

"Hay que soltar, que sea un lindo recuerdo Lizy, nada mas", le comentó una seguidora, a la que Lizy Tagliani le respondió: "Y eso es la foto, un lindo recuerdo de un momento". "Que todo fluya, que nada influya y que sea lo que Dios quiera", fue otro de los comentarios que recibió la actriz, que contestó: "Eso siempre, para todos los aspectos de la vida".