Lollapalooza 2023: Quienes estarán este sábado 18 de marzo

Aún hay mucho más por vivir de este #LollaAR 2023. Después de grandes presentaciones como la de Rosalía y Drake junto a personalidades como Chano, quien anunció la vuelta de "Tan Biónica".

El público podrá ver shows de numerosos talentos internacionales venerados por los fans locales como Jamie XX, Twenty One Pilots, Tame Impala, Skrillex, Rise Against, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Kali Uchis, BRESH, Fred Again, Claptone, Conan Gray, Polo & Pan, Aurora, Modest Mouse, por nombrar algunos.

Pero Lollapalooza no sería Lollapalooza sin incluir grandes figuras de la escena musical argentina, entre las que podemos destacar a Usted Señalemelo. Más tarde, a las 19.45 en el Alternative, será el turno de Catupecu Machu: Fernando Ruiz Díaz volvió a juntarse con Abril Sosa para darle una nueva vida a esta banda argentina en una formación que completan Charlie Noguera y Julián Gondell.

Lollapalooza 2023: Dónde ver en el festival en vivo

Una vez más, Lollapalooza Argentina volvió con más fuerza que nunca y confirma la llegada de la octava edición con TICKETS AGOTADOS. Presentado por Flow, el encuentro cultural más relevante en la historia de los shows en vivo en nuestro país, se llevará a cabo durante tres jornadas, el viernes 17, sábado 8 y domingo 19 de marzo de manera completamente SOLD OUT y con aforo completo.

Sin embargo, aquellas personas que se quedaron sin tickets también podrán ser parte del gran regreso: Lollapalooza Argentina se transmitirá en vivo a través de Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales se podrá disfrutar, desde el inicio hasta el cierre, los shows completos de los diferentes escenarios, así como también contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla, que se podrá ver desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo.

Los conductores Mikki Lusardi y Clemente Cancela, Sofi Carmona, Pauli Echeverria, Manu Buscalia y Sofi Altuna serán los host que transmitirán en vivo desde el estudio de grabación especialmente montado en el predio y desde diferentes lugares del festival.

En la última edición, el Lollapalooza tuvo más de 1 millón de views a través de la plataforma de entretenimiento.

DETALLE DE LOS CANALES para ver el Lollapalooza 2023

CANAL 605. Escenario Flow + Contenido Exclusivo. Se transmitirá los shows completos del escenario principal y contenidos exclusivos de Flow con entrevistas a los artistas, él detrás de escena y otras sorpresas.

CANAL 606. Escenarios Samsung. Por este canal se transmitirá los shows completos de los escenarios Samsung

CANAL 607. Escenario Alternative. Se transmitirá el contenido en vivo del escenario Alternative.

CANAL 608. Escenario Perry´s. En este canal se podrá ver los shows del escenario Perry´s.

