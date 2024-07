Con moños y peluches, el look de Sarah Burlando para ir a Disney

Sarah Burlando se encuentra de vacaciones en Estados Unidos junto a su madre, Barby Franco. Estuvieron algunos días en Miami disfrutando de la playa y el sol, pero ahora decidieron ir a Disney, lugar que tenía muy emocionada a la niña.

Barby Franco y Sarah Burlando en Miami

El viaje empezó siendo simplemente madre e hija, pero a los días se sumó Fernando Burlando. Durante el viaje, los looks de Sarah Burlando no pasaron desapercibidos y no fue la excepción al dirigirse al parque de diversiones.

Este es el look de Sarah para ir a los parques de Disney

Sarah tenía un vestido blanco con algunos detalles bordados en la parte de arriba.

Sarah Burlando

Sarah Burlando

Como accesorio llevaba dos moños del mismo color que el vestido, que ataban los dos pequeños rodetes que tenía en la cabeza.

Sarah Burlando y Barby Franco

Sarah Burlando

En los pies, Sarah Burlando, utilizaba unos zapatitos color rosa bebe. Los peluches de Minie y Mickey mouse no podían faltar.

Sarah Burlando

A Sarah Burlando le dieron un pin por su primera visita a los parques de Disney y muchos stickers, parece ser que la familia Burlando pasara algunos días en Orlando, visitando los distintos parques de Disney.

