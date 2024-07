Hace unos días que Barby Franco comparte en su cuenta de Instagram sus vacaciones junto a su hija Sarah Burlando, fruto de su amor con el abogado Fernando Burlando.

Barby Franco y Sarah Burlando disfrutando del verano estadounidense

Entre todos los posteos de la modelo hay muchos momentos lindos entre madre e hija. Juntas están disfrutando del calorcito en Miami, sus playas y aprovechan para recargar energías.

Sarah Burlando feliz de vacaciones

Barby usa su cuenta de Instagram para mostrar su día a día y cuando disfruta de unas buenas vacaciones en el verano estadounidense no es la excepción. Sus looks para la playa, los momentos de Sarah en el mar y los paseos nocturnos fueron los protagonistas en las historias de Barby Franco estos días.

Las mejores fotos de las vacaciones en Miami de Barby Franco y Sarah Burlando

Madre e hija felices disfrutando de sus vacaciones

Desde muy chica a Sarah ya le gustan las cámaras y el modelaje como a su mamá. Las fotos son parte de la vida de Barby Franco y una forma de recordar estos hermosos momentos junto a su hija.

Los looks de Barby Franco y Sarah Burlando en Miami

Los looks haciendo match de madre e hija, los momentos en la playa juntas, las salidas a cenar en Miami estuvieron presentes en las redes sociales de la modelo.

Barby ya es toda una influencer y muestra su vida por su Instagram. Últimamente, todas las miradas van a su preciosa hija, Sarah Burlando y ella disfruta de mostrarla feliz a la niña.

Sarah Burlando disfrutando de las playas de Miami

Aprovechando el verano de Estados Unidos, Barby y Sarah muestran looks veraniegos. Madre e hija aprovecharon para utilizar toda la ropa que acá en Buenos Aires, con el invierno, no pueden ni salir del placard. Hasta los trajes de baño pudieron usar y los juguetes de la playa que en Argentina hasta diciembre no se pueden utilizar.

Barby Franco y Sarah Burlando están pasando momentos hermosos juntas con toda su familia, y las fotos que va publicando la modelo son recuerdos a futuro para ellas.

C.S.