Lourdes Sánchez habló de sus posibilidades de ser mamá tras la operación

Hace poco menos de un semana, Lourdes Sánchez (33) tuvo que ser intervenida de emergencia luego de padecer fuertes dolores en su abdomen. "Me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice. Fue un milagro que no muera", dijo la bailarina tras su cirugía.

Ahora, mientras se recupera en su casa, Lourdes habló de su salud y al apoyo que recibió de u pareja, Pablo "Chato" Prada (54). "Cuando entré al quirófano me asusté. No es una situación muy grata entrar a un quirófano. Y más que nada porque no estaba Pablo y yo necesitaba verlo antes de operarme. Pero llegó justo. Entonces me sacaron del quirófano para que le pueda dar un beso. Ahí me largué a llorar. Él se mostró fuerte. Me dijeron 'en una hora te traemos de vuelta'. Y pasó lo que pasó. Yo ni enterada porque estaba dormida. El que la pasó mal fue él porque tuvo que decidir las dos operaciones", comenzó Sánchez.

"Después, cuando me explicaron lo que me hicieron y empecé a caer, me dio un poco de angustia por las trompas (de Falopio). Pero también soy re positiva. Pienso que las cosas pasan por algo y es una enseñanza. Lo que más me enseñó esto es que tengo al lado a un hombre de oro", continuó valorando la entereza de su pareja en este difícil momento.

En ese momento, Ángel de Brito le consultó a la "angelita" si los planes de ser madre nuevamente seguían en pie: "Sí, ese deseo siempre está. Yo puedo ser mamá todavía . Tengo que hacer un tratamiento. Lo que no puedo es quedar embarazada de forma natural. Soy joven, tengo 33 años. Esa idea no la cierro", dijo Lourdes quien ya tiene junto al Chato a Valentín.