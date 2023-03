Luca Cubero creciendo a pasos agigantados: “Aprendió a hacerlos solo”

Mica Viciconte, la mamá de Luca Cubero, es compañera y amiga de Nicolás Peralta, compartió en su cuenta de Twitter un tierno video del pequeño Luca tomando mamadera solo por primera vez. "La última de Luca Cubero: aprendió a tomar la mamadera solo. Lo rápido que crece esta criatura", expresó el periodista, acompañado con emojis cariñosos.

Si bien el pequeño Luca está a pocos meses de cumplir su primer añito, mientras crece a pasos agigantados y cuenta siempre con el apoyo de sus padres y sus hermanas, donde siempre comparten momentos juntos.

Luca Cubero tomando mamadera solo

Luca Cubeori tomando mamadera

El tierno posteo de Luca Cubero para sus hermanas

Luca Cubero, tiene su propia cuenta de Instagram, quien por obvias razones está administrada por sus padres Mica Viciconte y Fabián Cubero. En enero, compartió un tierno mensaje dedicado a sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna.

Luca Cubero y con sus hermana Indiana, Allegra y Sienna

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa". "¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", escribieron Mica o Fabián con una carrete de fotos donde esta con sus hermanas.

J.M