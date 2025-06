Luciana Salazar expone pruebas contundentes contra Martín Redrado: "No sos padre…”

La actriz y cantante argentina realizó un impactante descargo contra Martín Redrado en sus redes sociales.

En el contexto del Día del padre, Luciana Salazar no dejó pasar la oportunidad para expresar su amor hacia su papá. Pero eso no fue todo, la modelo hizo su descargo en redes sociales contra Martín Redrado e hizo público los documentos del contrato de subrogación del Centro de Miami que expondrían la responsabilidad del economista.

Luciana Salazar expone pruebas contra Martín Redrado

No es la primera vez que Luli Pop expresa su dolor respecto a la separación de Redrado y a su forma de conducirse con su hija, Matilda. Sin embargo, esta vez, lo que sorprendió fueron las imágenes compartidas en sus redes sociales.

La actriz y cantante argentina comenzó haciendo una reflexión muy sentida de lo que significó el proceso de concebir a su hija: “Matilda vino a este mundo porque los dos lo hicimos posible (...) Pensamos, soñamos y garantizamos su futuro antes que naciera…”

Luciana Salazar

Luego continuó con una dura confesión y habló de la violencia sufrida por parte de su ex debido a su fuerte deseo de ser madre. “Durante el deseo de formar una familia, no me daba cuenta que fui víctima de todo tipo de manipulaciones y torturas psicológicas.” Y avanzó aún más, aseguró que ahora quien padece el destrato y la ausencia es también su hija de 7 años.

Luciana Salazar

Luciana Salazar hizo expresa su angustia y su enojo al declarar que nunca va a poder perdonar a Redrado por las idas y venidas que tuvo en su rol como padre, así como su desvinculación de la pequeña.

Luciana Salazar

Si bien, Martín Redrado sostiene publicamente que Matilda no es su hija, la modelo compartió imágenes del contrato de subrogación que lo vincularíaan de manera expresa con la niña.

Luciana Salazar

En las fotos de los documentos, la actriz y cantante hace pública información sensible que expone información personal de la salud de su expareja y de ella. A su vez, exhibe publicamente su incapacidad para concebir de manera natural.

Luciana Salazar

A lo largo de su carrera, Luciana Salazar supo construir un perfil mediático de gran exposición personal. Desde sus inicios como modelo y vedette hasta su incursión en la actuación, la televisión y la música, su nombre siempre generó repercusión.

En los últimos años, sin embargo, su faceta de madre se volvió central en su identidad pública. Su lucha por ser mamá, su decisión de recurrir a la subrogación de vientre y su vínculo con Matilda marcaron una nueva etapa en su vida. Por eso, en un día tan simbólico como el Día del Padre, el contraste entre el homenaje a su papá y el descargo directo a Martín Redrado no pasó desapercibido.

J.O