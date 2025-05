El conjunto beige oversize que Matilda, la hija de Luciana Salazar, lució para un día de zoológico

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, volvió a robarse todas las miradas con un adorable y canchero look que compartió en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la mini influencer se vistió con un outfit ideal para una jornada de paseo y diversión en el zoológico, demostrando una vez más que el glamour no tiene edad.

Durante la visita, Matilda estuvo acompañada por un amigo, y ambos se mostraron muy entusiasmados explorando y conociendo el lugar. Para esta salida, la niña optó por un conjunto en tonos beige y negro que destacó por su equilibrio entre comodidad y moda.

Matilda Salazar

Calzas floreadas y lentes de sol, el adorable look de Matilda Salazar para una visita al Zoo

“Sábado divertido junto con mi amigo Nachito y su papá”, escribió en su cuenta de Instagram la influencer que acumula 407 mil seguidores en la red. En el posteo se la puede ver a la pequeña de siete años luciendo un adorable conjunto que consta de unas calzas en color crema con un estampado de flores negras.

En sintonía con sus calzas, llevó un buzo oversize bajo la misma temática y con un estampado floral en el pecho. Mientras que, los puños y la punta inferior de la prenda cuenta con un tejido de licra gruesa en blanco y negro. En cuanto a su cabello decidió lucir su larga melena rubia recogida por dos colas de caballo hacia los lados.

Matilda Salazar

Sobre sus pies, para no opacar su look, la hija de Luciana Salazar eligió unas zapatillas negras que terminaron por configurar la estética bicolor de su vestuario. La joven promesa fashionista no solo se fotografió en soledad, sino que también posó con su amigo Ignacio, ambos sentados sobre unos troncos observando a las enormes tortugas del zoológico.

Matilda Salazar y su amigo Nacho en el zoológico

Luego, con su amiguito jugaron con una de las barandas del predio y la hija de la modelo se animó a saltar y posó con los pies en el aire. Mientras que, su par se mostró sonriente con el sol golpeando de frente sobre su rostro.

Matilda Salazar en el Zoo con su amigo

Matilda Salazar lució un increíble y tierno mini look para su visita al zoológico el pasado sábado 19 de abril. La hija de Luciana Salazar, a sus siete años de edad, volvió a posicionarse como una de las más adorables mini "it girls" e imprimió su glamour en la cuenta de Instagram que es manejada por su mamá.

