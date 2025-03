En los últimos días, Luciana Salazar reactivó mediáticamente el reclamo que tiene desde hace años hacia Martín Redrado. La modelo se presentó ante la Justicia ante el incumplimiento de una cuota alimentaria que habría pactado con el economista por su hija, Matilda, aunque no sea biológicamente su progenitor, se habría tratado de un acuerdo realizado al momento que estuvieron en pareja y ella accedió a un vientre subrogado para ser madre.

En este contexto, desde hace un tiempo Redrado no cumple con este acuerdo, que hasta el momento, se conocía de su existencia por declaraciones de Salazar. Pero recientemente, apareció un documento que confirma este pacto respecto a la solvencia económica que le proporcionaría el hombre a la niña.

Martín Redrado respondió a la filtración del "contrato" que tendría con Luciana Salazar

Lejos de guardar silencio respecto a este escándalo que lo involucra, Martín Redrado habló ante diversos medios de comunicación para aclarar, que según su visión, no tiene responsabilidades económicas sobre Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar. Si bien es una cuestión de la que la modelo lleva tiempo reclamando una resolución judicial, con la mediatización del caso deja muchas preguntas que responder.

Tras su ruptura en 2018, tras más de seis años de amor, Luciana Salazar y Martín Redrado habrían continuado viéndose con un motivo: la vinculación de Matilda con el economista. Matilda Salazar nació en 2018, tras una planificación familiar de la modelo, aunque no involucraría a su pareja de entonces como padre. Esta cuestión la dejaron en claro ambos.

Sin embargo, con el correr de los años, Luciana Salazar mantuvo un reclamo por una cuota alimentaria que debía recibir su hija por parte del economista. Y hasta horas atrás, se hablaba de un acuerdo entre ellos en el que él se comprometía a brindar solvencia económica a la menor, por lo que era una palabra contra la otra. Pero ese documento fue difundido el miércoles por la tarde por Viviana en vivo (eltrece).

En este documento, que es parte de la causa judicial, se indica que “a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Redrado, que extienden por un plazo máximo de 16 años, ofrece en garantía las acciones de su propiedad que representan el 99 por ciento del paquete accionario de la Sociedad Sinclair 3088. Sociedad Anónima”. Y de aquí el reclamo de Salazar.

Ante esta difusión, este jueves Martín Redrado fue consultado al respecto mientras brindada una entrevista a Mujeres Argentinas (eltrece). Un tanto incómodo, el economista lanzó: "Yo no soy el padre de la hija de Luciana Zalazar. Sí apoyé su deseo mientras fui su pareja pero eso terminó. Cada uno se hace responsable de lo que corresponde".

Y puntualmente sobre el acuerdo, lanzó: "No vi el documento. Si hay algún tema judicial se ocuparán mis abogados". Ante la insistencia de Virginia Gallardo sobre la existencia de documento, Redrado indicó que se ocuparán sus representantes legales. E insistió: "Hay algo que tiene que entrar en la razón de todos ustedes, es que si yo no soy el padre no tengo por qué tener ninguna obligación en términos de manutención". Asimismo, indicó que no era un deudor alimentario.

De esta forma, Martín se limitó a responder ante el reclamo de Luciana Salazar. Sin embago,dejó en claro que la determinación la tendrá la Justicia, aunque el considera que no es un deudor.