Luciana Salazar habló de manera directa sobre Martín Redrado y su boda con Lulú Sanguientti en Italia. La modelo no le cree absolutamente nada de lo que dice y se lo hizo saber a la movilera de Socios del Espectáculo, con quien habló este fin de semana.

La periodista encaró a Luciana Salazar con el contexto del matrimonio de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti. “La verdad, de la vida personal de él, yo no sé nada. Yo me quedé con la nota que les dio a ustedes donde decía que estaba bien como estaba. Entonces, la verdad que yo ya no sé qué creerle a este señor. Si se casa o no se casa es un tema de él, pero si se casa, les mintió a ustedes también”.

Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Si se va a casar, les mintió"

Dicho esto, la notera le consultó a la modelo si le duele que Redrado se vaya a casar y esto dijo: “Pero por favor, si yo dije que no lo amaba más, ¿Qué me va a doler?”, comentó Luciana y remarcó: “Toda la situación que está pasando, donde yo lo tengo que llevar a la justicia, es producto del despecho de él, absolutamente, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo”.

La madre de Matilda Salazar se refirió a Lulú Sanguinetti: “La verdad que me empezó a atacar y a injuriar injustamente, cuando en realidad, me parece que ella, su dolor o su bronca, lo tiene que depositar en la persona que le mintió, que es la persona que tiene al lado”. Salazar fue clara al decir que ella jamás hizo mención a la actual novia de Martín Redrado. “Nunca hablé de ella”, aclaró.

Luciana asegura que tiene todas las pruebas suficientes para llevarlo a la justicia, pues ha estado recopilando y guardando todo para tener el sustento de que ella nunca mintió. Una vez más, como lo hizo en Instagram, la modelo agregó que Redrado le pidió disculpas por todo lo que le hizo a ella y a Matilda, pero no se las aceptó: “Nunca pensé que se fuera a meter con Matilda y ese fue mi límite”.

Luciana Salazar habló de la buena relación que tiene con Tomás Redrado

Se sabe que el hijo de Martín Redrado, Tomás Redrado, no va a ir al matrimonio de su papá. Sobre este tema, Luciana dijo que no iba a dar mayores detalles, pero sí sumó en la entrevista que lo quiere mucho y que tienen una linda relación de amistad.

“Adoro a Tomy y lo saco de esto, porque yo hablé con él en privado. No voy a decir qué hablé con él. Pero yo tengo muy buena comunicación con él, pero no cuento las cosas que habló con él. No tengo que demostrar nada. Tengo muy buen diálogo con él, lo respeto y todo lo que yo hable o no con él, lo voy a mantener al margen, porque también fue parte de mi promesa con él, de que con los problemas del papá, no nos íbamos a meter más”, comentó Luciana Salazar.