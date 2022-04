Luciana Salazar se defendió de los ataques de Mariana Brey.

Instagram

Luciana Salazar salió al cruce con Mariana Brey, luego de que la periodista la mandará a “laburar” si quería seguir manteniendo los óvulos congelados que tiene en Estados Unidos. Ante los ataques, la modelo expresó su descontento.

La información la extendió el portal Primicias Ya. En su publicación, la fuente aseguró que Mariana dijo al aire que Luciana Salazar es quién debe trabajar y pagar por los gastos que implica tener los óvulos congelados en Estados Unidos.

Pero Luciana no se quedó callada y le respondió: «No me gustó que dijeras “que labure”. Yo trabajo desde los 21 años, te estás equivocando en serio, es muy machista lo que estás haciendo». La modelo dejó ver su dolor por la sitaución que debe pasar su hija: "Me duele es que mi hija está en el medio".

Esta semana en Socios del Espectáculo, Paula Varela publicó que era Martín Redrado, quien sostenía económicamente el cuidado de los óvulos de Salazar, para un futuro hermanito de Matilda; sin embargo, la tarjeta de crédito fue cancelada.

En las últimas horas, Luciana Salazar abordó un avión junto a su hija. Así lo dejó ver por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se le ve en la sala VIP del aeropuerto, con valijas, junto a Matilda Salazar. “Mi compañera incondicional. Combinadas hasta el alma”.

Luciana Salazar hace fuertes declaraciones en Twitter

En medio del escándalo que se generó en América TV. por las supuestas estafas que la abogada y panelista de LAM le habría hecho a algunas de sus clientas, la modelo salió a hablar y a defender a Ana Rosenfeld: "El canal América me tiene censurado, le están dando a Ana Rosenfeld de una forma sospechosa".

Luciana Salazar también afirmó que el “grupo A” la tiene censurada: «No entiendo para qué me llamaron los periodistas del grupo diciéndome por favor que les conteste, si no los dejaron tocar el tema. Me está censurando por todos los medios que lo “protegen”. CENSURA!», expresó la modelo en uno de sus mensajes en Twitter.