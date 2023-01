Luciana Salazar y Martín Redrado coincidieron en un restaurante: el video

“Luli y Redrado. Mismo destino. Mismo resto”, decía la publicación en Twitter de “El Ejército de LAM”. La cuenta del programa que conduce Ángel de Brito compartió dos videos en los que se pueden ver a Luciana Salazar por un lado y a su ex Martín Redrado por otro, pero en el mismo sitio.

La publicación en Twitter

Si bien hace años que la modelo y el economista no están juntos y hasta mantienen una batalla con embargos de por medio y que los abogados están tratando de resolver, es evidente que ambos frecuentan los mismos lugares.

Redrado contrajo matrimonio y Luciana suele criticar duramente a su ex cada vez que realiza una entrevista y es consultada. Si bien entre ellos hay conflictos parece que al momento de elegir un destino para disfrutar y descansar optaron por el mismo lugar.

Luli y Redrado estaban cada uno por su lado, pero ambos se veían de buen humor. No es la primera vez que coinciden en algún lugar, en noviembre de 2022 se los pudo ver en una reconocido local gastronómico de Recoleta.

Maite Peñoñori en “Intrusos” dijo: “Fue en una pizzería. Ella estaba con un grupo. Matilda se va hasta la mesa de Martín para saludarlo. Todos quedaron sorprendidos", explicó la periodista. Luego agregó: “Él estaba con Lulú Sanguinetti. Se lo veía perseguido. Muy incómodo. Tenía miedo si aparecía alguna cámara de TV. Por eso, al rato, se termina yendo del lugar", concluyó Maite.

La historia de Luciana y Martín si bien está concluida siempre tiene nuevos episodios, si bien en el destino esteño la noche siguió sin complicaciones aseguran que "Ella va a todos lados para molestarlo".

Luciana Salazar eligió Punta del este para sus vacaciones

Salazar en una entrevista en “Radio con vos” y para sorpresa de muchos dijo: “Yo encontré un vaso con mi nombre y agua en su freezer. No entendía nada. Él me dijo que no había sido él y responsabilizó a gente de su entorno”, explicando así los supuestos trabajos de “manipulación energética” que según ella el economista le habría hecho en su momento. Y agregó: “Después, una empleada encontró un frasco de miel con mi nombre. Yo no soy la que hace brujería, porque no creo en esas cosas. Pero sé que hay gente que sí”, afirmó Luciana en ese momento. Por ahora coincidieron una vez más en Punta del Este.