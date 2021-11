Así cómo una montaña rusa de sentimientos que muchos hemos vivido en el último tiempo, Luis Corbacho se animó a dejar plasmada su historia en una pieza literaria. "Yo no quiero ser Ricky Martin”, un libro que propone entender la dicotomía gay que lo lleva a ser políticamente correcto y luchar por la búsqueda de su ansiada libertad. Esta pieza te llevará a hacer un recorrido por los caminos del amor, desesperación, desilusión, felicidad y sobre todo autoconocimiento post pandémico.

En un afán de conocer un poco del detrás de esta historia, CARAS logró interactuar con Luis Corbacho y de esa forma acercar al lector está propuesta diferente, que en los últimos días supo estar en boca de todo el mundo.

"Esta novela nació en plena pandemia, en el inicio de la pandemia. En la primera cuarentena, cuando estábamos todos súper encerrados y lo que me pasó en mi vida personal es que justo me separé de mi pareja de 3 años, de mi novio. Estuvimos juntos casi 3 años en Buenos Aires hasta que él, que es diplomático, fue destinado a China, a Beijing. Yo viajé a Beijing para verlo y me volví a Bs As justo antes de la pandemia. Él quedó atrapado en China durante toda la pandemia, trabajando como diplomático. Las circunstancias de la distancia geográfica hicieron que nos separemos, y para mí fue muy duro porque quedé solo en cuarentena en mi casa, sin poder ir a tomar un café con una amiga, sin poder descargarme, sin poder entrenar. Como todos, pero con una separación a cuestas. Esa tristeza, ese dolor hizo que me pusiera a escribir un diario íntimo, que se transformó luego en una novela, en “Yo no quiero ser Ricky Martin”", se lo escuchó decir a Luis Corbacho.

Luis Corbacho y “Yo no quiero ser Ricky Martin”, un libro que propone entender la dicotomía gay entre lo correcto y la libertad

Sin miedo a exponer su intimidad, el periodista logra reconocer que este libro viene a dejar una enseñanza y no solo una historia "bien contada" de desilusión amorosa. "Es la historia de amor entre estos dos personajes, el periodista e influencer, y el diplomático, y como la pandemia destruyó a esa pareja. Y el proyecto de ser Ricky Martín, mi proyecto, de casarme y tener hijos con quien era mi pareja. Toda esa idea de perfección de la nueva normalidad de gay, de los nuevos estereotipos de felicidad gay que nos propone Instagram, se fue por la borda cuando a mis 43 años quedé solo y separado, y por eso fue un punto de quiebre en mi vida", sostiene Luis.

Además, fiel a su capacidad de llamar la atención con su humor ácido y forma de ser, el autor explicó la razón que lo llevó a elegir el nombre de la obra. "Se llama “Yo no quiero ser Ricky Martin” porque al escribir esta novela, y el transcurso de la pandemia me di cuenta de que no necesitaba la perfección de Ricky Martin, de Instagram y los hijos. Ese mandato que ahora se nos impone a los gays yo no lo necesito para ser feliz, por eso se llama así la novela", confiesa, mientras se lo puede escuchar emocionado por las repercusiones sociales que el libro va teniendo.

Luis Corbacho y “Yo no quiero ser Ricky Martin”, un libro que propone entender la dicotomía gay entre lo correcto y la libertad

"“Yo no quiero ser Ricky Martin” es una crónica de la nueva normalidad, es una crónica de los mandatos a los que estamos sujetos, la nueva generación de gays. Hablo en general. Generalizo porque es lo que yo percibo. También es una historia que habla mucho del mundo de Instagram, de los influencers, la frivolidad, los viajes, las fiestas. Todo lo que pasaba previo a la pandemia y como la pandemia vino a desbarajustar todos esos paradigmas en el mundo del personaje, de mi personaje, de Luis que lleva mí mismo nombre y es un periodista gay, y que por las redes me conocen como soy. Habla de este mundo frívolo y como queda todo en el piso cuando la pandemia arrasa con todo." sostiene Corbacho.

Es importante resaltar, que esta novela viene a formar parte de otro título bajo la firma de Luis Corbacho. "Esta es mi cuarta novela. Tiene de diferente en relación a las anteriores, porque estoy mucho más maduro. Mis primeras novelas hablaban de mi relación con Jaime Bayly, de un enamoramiento, una salida del closet hace 15 años. Que era todo muy diferente ahora y la nueva era en el mundo gay, nos encuentra con la posibilidad de casarnos y tener hijos, y ya no hay más salida del closet, sino que hay estos mandatos de tener la pareja perfecta. En ese sentido muto el paradigma de lo gay y por eso lo veo reflejado en mi novela".

Luis Corbacho y “Yo no quiero ser Ricky Martin”, un libro que propone entender la dicotomía gay entre lo correcto y la libertad

Cerca del final, Luis te da las razones de por qué hay que leer este libro. "Porque es divertido, te hace reflexionar, describe mucho de lo que está pasando ahora en la sociedad, tanto a las mujeres o a los hombres gays, como nos sigue pesando el mandato de casarnos y tener hijos y como nos estamos revelando ante ese mandato y decidimos ser felices, solteros, con amigos, con sexo casual, con un montón de cosas, con poligamia, con poli amor. Hay un montón de estructuras que se están rompiendo, y el libro habla mucho de eso. Pero además es una historia de amor muy conmovedora que también te hace llorar. A todo el mundo le gustan las historias de amor más allá de la sexualidad de los personajes".