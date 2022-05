Luis Novaresio estuvo como invitado de PH, Podemos Hablar. En el punto de encuentro, el periodista habló sobre cómo la vida lo llevó al lugar donde se encuentra hoy en los medios. En contexto, comentó sobre su relación de amistad con el también periodista y rosarino, Gerardo Rozín, quien falleció el pasado 11 marzo.

Novaresio afirmó que era amigo de Geardo desde que ambos trabajaban en radios allá en Rosario. “Era amigo y tengo una especial cuestión porque yo no tuve la valentía de despedirme de él”, comentó el periodista. Más adelante agregó que estaba al tanto de la enfermedad que sufría Rozín, pues su amigo Daniel Hadad se lo contó. “Yo sabía que esto era inevitable. Me pareció injusto lo que le pasó a Gerardo”.

Luis Novaresio confesó por qué no se despidió de Gerardo Rozín: “Fui un cobarde”.

Andy Kusnetzoff hizo hincapié sobre la última posible cita de los dos. “¿No fuiste a tomar el café?” y respondió: “Lo llamé, se enojó. ¿Por qué no lo había llamado antes? ¡Con toda razón!”, comentó Luis Novaresio. Y remarcó que se quedaron en ver, no fue. “Yo soy difícil y no fui”.

“En realidad me di cuenta después de que falleció, de que había sido un cobarde, cag**n, de no poder enfrentar su historia”, afirmó Luis Novaresio concluyó: “Estoy recontra arrepentido. No supe hacerlo, no estuve a la altura”, con relación a cómo enfrentó los últimos días de vida de su amigo Gerardo Rozín.

Luis Novaresio contó dónde y cuándo fue su primer levante

“Hace 40 años, cuando llegué a Buenos Aires. Estaba caminando por Av. Santa fe y Rodríguez Peña (Juro que no lo sabía que era un lugar de levante), viene un flaco y me levanta. El vivía arriba de la galería Bond Street y fue mi primer levante”, contó Luis Novaresio sobre su primera experiencia con un chico en Capital Federal.

“Para mí, me cambió la vida, porque fue la primera relación con un varón. Yo estaba medio coqueteando con la idea de entablar algo más que una cosa física”. "Él vive hoy en París”, aclaró Luis Novaresio sobre el hombre que lo enamoró al llegar a Buenos Aires.