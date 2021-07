Conocé la emotiva historia de amor de Luis Novaresio y Braulio Bauab gracias al azúcar

La historia de amor de Luis Novaresio y Braulio Bauab tiene esos tintes de cuentos de hadas, el periodista y el asesor inmobiliario eran vecinos del mismo edificio, pero no se conocían. Pero el empresario fue quien dio el primer paso para que todo comience y concluyó o mejor dicho comenzó una nueva etapa hoy cuando se casaron por civil en la calle Uruguay.

“Che, ¿no tenés una tacita de azúcar?”, le dijo Braulio Bauab al periodista Luis Novaresio en el jardín del edificio en el que ambos vivían. Hasta ese momento jamás se habían cruzado en las zonas comunes del complejo. En realidad, aquel pedido de azúcar era lo que tenía planeado Bauab para establecer contacto con Novaresio, quien estaba al tanto de la estrategia por una amiga en común que ya lo había alertado sobre el interés que había despertado en su vecino, relata La Nación.com

“Luis, no sé cómo lo vas a tomar…”, se escudó la amiga periodista antes de lanzarle: “Un amigo mío te quiere conocer”. La mujer no terminó la frase cuando escuchó: “Muriel, te agradezco mucho”. Pero insistió: “Es vecino tuyo, se llama Braulio”.

En ese momento, el conductor de "Debo Decir" no barajaba la posibilidad de formar una pareja debido a que su interés solo estaba centrado en su trabajo. Hoy lejos ya de ese día de la tacita de azúcar se casaron y la ceremonia se llevó a cabo en un espacio al aire libre que les permitió compartir el momento con diez personas de su entorno más íntimo.

Luis Novaresio siempre fue muy reservado con respecto a su vida privada, hasta en la entrega del Premio Martín Fierro a la televisión por cable, en septiembre de 2019 recibió la distinción que entrega Aptra en el rubro Mejor Conducción Masculina y sin nombrar a Bauab dijo: “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”.

También en el año 2019, esta vez en noviembre, Aptra lo premió con el Martín Fierro en reconocimiento a su programa en radio La Red. Con su situación amorosa blanqueada el periodista concurrió a la ceremonia acompañado por su pareja y, una vez recibido el premio, publicó en su cuenta de Instagram: “Gracias a vos por estar ahí siempre. Gracias @braulio_inm”, finaliza La Nación.

Si bien su idea era casarse en marzo del año que viene y hacer una gran fiesta al aire libre, Luis Novaresio cambió de idea y hoy pasó por el Registro Civil de la calle Uruguay para dar el sí junto a su pareja el empresario Braulio Bauab.

El matrimonio se celebrará justo el día en que se están pro cumplir 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. "El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?, empezó diciendo Luis y su novio Braulio agregó: "Para contarte que nos vamos a casar y si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces..." y Novaresio completo: "Vamos a hacer una fiesta virtual después va el link, pero te esperamos ahí", concluyó el prestigioso periodista.

"Nos dieron un par deopciones y elegimos está", dijo Novaresio al llegar al civil. Por su parte Braulio afirmó: "Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito" Por su parte Luis amplió: "La fiesta presencial no se cuando la vamos a hacer, la Luna de Miel no podemos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar".

