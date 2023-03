En los últimos la prensa descubrió infraganti a Guillermina Valdés bajando de un misterioso auto por la noche. Ángel de Britó fue quién reveló en LAM que la modelo y Javi García, arquero de Boca tuvieron una cita.

El periodista publicó imágenes de los dos, donde la actriz estuvo con el cotizado jugador del cuadro Xeneize, de fiesta por Buenos Aires. Luego Guillermina Valdés en una nota, admitió tener una cita con el futbolista, sin embargo, luego de escucharla, Luis Ventura puso en tela de juicio sus dichos y reveló que no fue el primer encuentro de la posible pareja.

Guillermina Valdés

Sin vueltas, expresó: "Acá lo que nadie dice es que esto nace en el verano y no se vieron una vez. Se vieron dos, tres, cuatro, cinco", Sorprendidos sus compañeros, Karina Mazzocco fue la primera en consultar: "¿Cómo que se vieron más de una vez?".

Finalmente, Luis Ventura aseguró muy filoso: "Sí, esto viene del verano. No es de ahora, se siguen conociendo, pero no es un toco y me voy. Además, ¿ustedes subirían a un auto de alguien a quien no conocen?", concluyó.

La salida de Guillermina Valdés y Javi García

Javi García tiene 36 años, lleva varios años soltero, sin ningún romance fijo confirmado. "Guille salió anoche con un jugador de Boca que la pasó a buscar por Palermo", expresó el conductor de "LAM".

Fuentes cercanas a este medio aseguraron que se encontraron en Palermo, más precisamente en Libertador y Scalabrini Ortíz, donde Guillermina dejó estacionada su camioneta para irse en el vehículo del deportista.

Salieron a la luz nuevas imágenes de Guillermina Valdés y el arquero de Boca, Javi García

La cita duró entre 4 y 5 horas. Seguido a eso, Javi García la llevó nuevamente al punto de encuentro, la actriz se bajó rápido de su auro para volver a subirse a su camioneta, momento que fue captado por los fotógrafos que estaban pendientes de su regreso.

D.M