Luisana Lopilato tiene cuatro hijos junto al cantante Michael Bublé: Vida, Cielo, Elías y Noah. Los pequeños son los que llenan de felicidad las vidas de ambos. La pareja decidió no mostrar las caras de los niños en las redes sociales para conservar su privacidad.

La reconocida actriz suele utilizar su cuenta personal de Instagram para compartir su rutina diaria y los hobbies que lleva adelante en Canadá junto a su familia. Así, la modelo sorprendió a los seguidores al someterse a un experimento con las nuevas tecnologías.

Luisana Lopilato usó la Intaligencia Artificial

La esposa de Michael Bublé suele utilizar su red social predilecta, Instagram, para compartir momentos de su vida con sus miles de seguidores. El 25 de julio, la hija mayor de la pareja, Vida, cumplió 6 años y la actriz decidió dedicarle una publicación a su hija.

En las últimas horas, la modelo sorprendió en la aplicación de Meta con una serie de imágenes creadas por un programa de Inteligencia Artificial, el cual logró impactarla y la dirigió a una reflexión que compartió en sus Stories para concientizar a sus fans.

Luisana Lopilato

“Jugando con IA le pedí una foto con mis hijos en Los Ángeles”, escribió la actriz sobre una imagen donde aparece una mujer con características similares a ella junto a cuatro niños que también podrían tener un parecido a sus hijos.

Después, la modelo posteó otra imagen en donde se representa de manera virtual a ella en una pizzería junto a su marido: “Y acá comiendo pizza, ¿opiniones?”, solicitó a sus fanáticos dejando dos opciones para que voten: “Similar o no”.

Luisana Lopilato

Tras estos retratos, Luisiana publicó un mensaje en modo de reflexión que derivó del uso de esta nueva tecnología que logró impactarla: “En un mundo donde todo avanza demasiado rápido y el que no se adapta queda afuera”.

Luisana Lopilato

“Pensarlo la verdad que me asusta y más todavía pensar en el crecimiento de mis hijos y el de todos los niños con herramientas tan poderosas”, continuó Lopilato y culminó diciendo: “Subí historias graciosas con IA, pero todo empezó porque quería probar qué tanto me podía plagiar. Lo bueno es que no reconoce nombres de celebridades, hasta ahora…”.

De este modo, Luisiana Lopilato interactuó con sus seguidores y les brindó una reflexión en torno al uso de la Inteligencia Artificial en la actualidad.

N.L