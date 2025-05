La vuelta de Erreway volvió a despertar pasiones en sus fanáticos, quienes a lo largo del mundo agotaron los shows en los que se presentan Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba. Pese a que la ausencia de Luisana Lopilato fue muy marcada por quienes siguieron la serie en su adolescencia, la actriz se expresó sobre cómo vive el nuevo éxito de sus compañeros y el reencuentro con quien fue la par de su personaje.

Desde que la banda decidió reunirse y retomar las giras, recordando los momentos de gloria de Rebelde Way, se supo que Luisana Lopilato no participaría en la gira de reencuentro debido a compromisos laborales que la mantendrán ocupada durante todo el año.

Rebelde Way (Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo)

Luisana Lopilato reveló cómo fue la charla que tuvo con Camila Bordonaba tras el regreso de Erreway

Llegada a Argentina para formar parte del rodaje de “Pepita La Pistolera”, Luisana Lopilato visitó a Andy Kusnetzoff en Perros de la calle, el programa que conduce por Urbana Play, y habló sobre cómo ve la gira de Erreway, de la que no pudo participar, y como fue el reencuentro con su ex compañera de elenco, Camila Bordonaba.

Al ser consultada por el éxito de la gira de reencuentro que llevan adelante sus compañeros, a lo largo del mundo, y de la que ella no puede ser parte por diversos compromisos laborales, Luisana señaló que sus colegas “la están rompiendo” y agregó que “no hay un día en donde no me llegue algo por Instagram y me da felicidad”.

En cuanto al vínculo que quedó con sus ex compañeros, aseguró haber sido una familia y destacó el gran grupo que se formó. “Hace un montón que no nos vemos los cuatro juntos, pero estoy segura de que si nos juntamos, es como que somos los mismos”, sostuvo y lo comparó con el equipo y éxito de Casados con hijos: “Me pasó lo mismo con Casados con hijos. La primera reunión fue como si no hubiesen pasado los años”.

“Hace un montón que no hablaba con Camila, hace años. Y el otro día le pedí a Javi que me pasara su contacto y le escribí”. “Está tan linda... O sea, parecía que no hubieran pasado los años. Está como Camila la que fue siempre, ¿entendés?”, expresó sobre quien interpretaba a “Marizza Pía Spirito”.

En cuanto a cómo fue el ida y vuelta entre ambas, remarcó que “re bien” y que la actriz, que se mantuvo alejada de los medios durante muchos años, es “la misma de siempre”. “‘¡Hola, Lu! ¿Cómo estás?’ La verdad es que... La misma de siempre. Pero escucharle la voz otra vez fue como…”, expresó emocionada.

Luisana Lopilato se mostró muy emocionada por el regreso de Erreway a los escenarios y el éxito del que disfrutan sus colegas y ex compañeros. Además, destacó lo ideal que fue su reencuentro con Camila Bordonaba.

MVB