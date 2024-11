El regreso de Erreway emocionó a los fanáticos, que pidieron la vuelta a los escenarios de Luisana Lopilato. Entre memes y comentarios, Agustín Rey llevó la felicidad cuando anunció que la actriz sería parte del concierto en la Argentina, fecha que todavía no confirmaron si existía. Ante esto, la esposa de Michael Bublé decidió romper el silencio y varios corazones al explicar la ausencia en la vuelta de la banda de Rebelde Way.

Luisana Lopilato rompió el silencio y explicó su ausencia en la vuelta de Erreway

Erreway se formó por la novela de Cris Morena, Rebelde Way. La banda estaba compuesta por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, los protagonistas de la aclamada ficción. Con la emisión de Margarita, el Cris Morena Day y el anuncio de varios proyectos que expanden el mundo de la directora, los jóvenes no quisieron quedarse atrás y anunciaron su regreso con un increíble video.

Sin embargo, en las imágenes publicitarias y redes sociales, no aparecía Luisana. Esto preocupó a los fanáticos, quienes comenzaron a escribirle por privado para pedir una respuesta. En este contexto, Agus Rey aseguró: "Vamos a confirmar que Luisana Lopilato va a formar parte de la gira de Rebelde Way, pero solo en Argentina, en el Movistar Arena. Va a ser entre julio y septiembre del año que viene porque son las fechas en donde los hijos tienen vacaciones en Canadá".

Las redes sociales se descontrolaron de la emoción y el anuncio se volvió viral. Tras este momento que generó solo felicidad, la actriz usó su TikTok para romper las ilusiones y explicar por qué no se presentaría con su banda. "Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles", comenzó intrigante.

De esta manera, lanzó: "Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez. ¿Quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito?". Según explicó, es por temas de calendario. "El 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película. En mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar", detalló la artista.

Estos proyectos son trabajos que venía esperando hacía mucho tiempo, y expresó su entusiasmo con sus seguidores. "Ustedes saben que Mía Colucci, Rebelde Way/Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales", recordó. Finalmente, le envió la mejor suerte a Felipe, Benjamín y Camila, y aseguró: "Sé que la van a romper, y bueno... yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".

A.E