Gran preocupación en la famila Ortega: internaron a Martín, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar

En las últimas horas, se dio a conocer que Martín Ortega debió ser hospitalizado el martes por la tarde, tras un episodio que sucedió en su departamento. Al momento que se encontraba en su hogar, el que el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar habría sido trasladado en una ambulancia especializada en salud mental.

Evangelina Salazar y Martín Ortega

Los detalles de la salud de Martín Ortega, el que el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar

Martín Ortega es el mayor de los seis hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Es, quizá, quien tiene el perfil más bajo de todos ante los medios de comunicación. Pero en las últimas horas, la preocupación por su salud generó gran preocupación al conocerse que debió ser hospitalizado.

Este miércoles por la mañana, el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano (América) informó que poco antes de las 18 hs del martes, el hombre de 56 años fue trasladado desde su casa hacia una institución médica luego de que el abogado Trujilo realizara una llamada al 911. En ese entonces, estaba acompañado por su hermana, Julieta Ortega.

"Es un tema delicado, hay mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer cuando fue a buscarlo una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumpla una decisión judicial", detalló Luis Bremer. "Este tipo de situaciones son compulsivas, es la involuntarización de una persona, es una internación obligada por lo que debe estar firmada por un juez", agregó.

Rosario, Martín y Julieta Ortega junto a su madre, Evangelina Salazar

En cuanto al motivo de esta internación, con intervención judicial, Bremer indicó que no se trató de un momento conflictivo y "estuvo acompañado de Julieta". Y agregó: "Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa".

La familia Ortega suele tener un bajo perfil respecto a la intimidad de cada uno de sus integrantes, por lo que no es sorpresivo que aún no se han pronunciado al respecto. Además, Martín Ortega es uno de los integrantes del clan con menos exposición en los medios de comunicación, contrario a sus hermanos que eligieron profesiones siguiendo los pasos de sus padres y que los colocan frente a cámaras.