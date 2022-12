Malena Narvay ya se ha hecho varios cambios de look a lo largo de su carrera. Sobre todo, pasó por diferentes colores de cabello, entre los cuales incluyó un mechón decolorado al costado.

Esta vez, la actriz decidió inclinarse por el rosa y mostró su gran cambio en las imágenes que publicó en las redes sociales con su festejo por el resultado del Mundial.

Malena Narvay se animó a un original cambio de look.

Malena Narvay fue a celebrar la victoria de Argentina al Obelisco, como otras miles de personas. Allí, se la vio con el pelo color rosa casi en su totalidad. "El fútbol es una enseñanza directamente para la vida de que no hay que rendirse nunca pase lo que pase, cueste lo que cueste, te frustres las veces que te frustres, aunque tengas que volver a empezar mil veces, SI SE PUEDE ser campeón de lo que uno sueña", comenzó escribiendo la actriz. Y agregó: "Hoy la gente canta y baila por la calle. TE AMO ARGENTINA QUE CIERRE DE AÑOOOO".

Enseguida sus seguidores comenzaron a dejarle mensajes con opiniones sobre su nuevo look. "Qué hermoso te queda el rosa", "El rosaa en tu peloo" y "Tu pelo rosa combinando con las luces, le da el toque", fueron algunos de ellos.

Malena Narvay y su experiencia en España: "Me abrió la cabeza"

Para Malena Narvay no existen pequeños o grandes trabajos. Y aunque cada vez se le abren más puertas, gracias a la expansión de las plataformas de streaming, la actriz y cantante en ascenso pone la lupa en otro lado.

“Más que por dónde sale, me fijo en la historia y el personaje. Lo que más me gustó de los papeles que hice fue que tuvieron impactos sociales. Y cuando además hacen reflexionar al público sobre temáticas del día a día, eso me encanta”, subrayó Narvay a Caras en agosto pasado, post shooting en el restaurante Amelí San Isidro (el espacio gastronómico más elegido por las celebrities) y agregó: “Sí soy consciente de que todo que cambió y las plataformas explotan. El año pasado filmé una serie para Disney+, “Freeks” y me alegra que hoy en día el cine y la ficción nacional se abra más al mundo”.

Malena Narvay venía de rodar en España: un deseo saldado con su profesión, que confirmó sus ganas de explorar otros mercados.

“Venía haciendo castings y después de algunos call backs se dio la posibilidad de filmar esta película, “Me He Hecho Viral”, que es una corproducción con Argentina y comedia, basada en un hecho real. La protagoniza Blanca Suárez y es un honor porque la vengo viendo hace tiempo y en la que también trabajo con Nico Furtado”, adelantó, fascinada con el intercambio actoral y cultural que se dio durante su en estadía Madrid.

“Lo más lindo fue encontrarme con el mismo lenguaje artístico, pero en otro lugar del mundo y eso de alguna manera te abre la cabeza. Lo que más me gusta del mundo es poder viajar por trabajo. Me quedé un mes allá, fui sola y como tengo tíos en Barcelona mi familia aprovechó para viajar y hubo un momento que nos pudimos ir un fin de semana a Málaga y Marbella. También hice muchos amigos y tengo ganas, el día de mañana, no irme por siempre pero tener un poco de base allá, ir y venir, según el trabajo que salga”, reconoció la joven en constante formación de canto y piano. Y sin descuidar el sendero musical, no tardará en relanzar nuevas canciones de su autoría.

“Estamos cerrando acuerdo con una discográfica importante. Lo que se viene es pop con distintas fusiones. Hay un poco de música española también y otro tema que tiene más trap y otro un poco más jazzeado, pero todo más tirado al pop. Es muy lindo ver a colegas uniéndose y argentinas en distintos géneros que la están rompiendo. Eso me motiva”, explicó a Caras quien es parte del elenco de “Pipa”, el final de una trilogía de filmes protagonizados por Luisana Lopilato, filmada en el norte del país, estrenada el 27 de julio por Netflix.