Malena Narvay se mostró con su nuevo novio: fotos al aire libre y muy románticos

A fines del 2020 se conoció la información de un romance entre Malena Narvay y Leo Cepeha, un apuesto Dj que la conquistó. Es el primer pretendiente que se le conoció tras su ruptura con Julián Serrano y ahora es oficial.

Pese a que ya salen hace tiempo, la actriz no se había animado a mostrarse del todo con su pareja, hasta ahora, momento en que decidió compartir una salida romántica al aire libre.

A través de sus historias de Instagram, Narvay apareció haciendo piruetas y riendo junto a Cepeha. "Aunque me lleves 14 cabezas de altura, sos mi bebé", le dedicó Malena.



Luego, él replicó la foto a través de sus stories y la apodó como su "pequeña gigante" y "facherita".



La dura experiencia de Malena Narvay con el COVID: "Nunca la pasé tan mal"

Malena Narvay confirmó que su experiencia con el Coronavirus fue realmente muy dura. La celebridad argentina manifestó el malestar que le provocó el COVID y llevó un mensaje a sus seguidores.

"Tengo COVID hace unos días y lamentablemente me agarraron fuertes los síntomas.. sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado", expresó la joven.

Luego, recomendó: "Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal".

