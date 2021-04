Marcela Tauro habló de su relación con Martín Bisio: "Tuvimos muchas crisis"

El dos de abril Marcela Tauro cumplió años y lo festejó junto a su novio Martin Bisio en Bariloche. Las montañas perfectas, el lago Nahuel Huapi, los bosques de alerces y los soñados atardeceres fueron escenarios ideales para compartir el amor que los une desde hace 4 años y medio.

El es rosarino y 22 años menor que ella, una diferencia que no se nota físicamente ni tampoco en la madurez de cada uno ya que Bisio guarda un perfil discreto y se lleva muy bien con Juan Cruz, el hijo de Marcela . Esa es una de las cosas que más la atrae a ella, sumado a su personalidad sana, libre de prejuicios y sentimientos negativos.

Desde que conquistó el corazón de Marcela y también de su familia, es un compañero incondicional de la periodista. La asesora, la escucha, la orienta y la alivia. Y ella lo disfruta porque puede compartir tanto la pasión como un problema cotidiano o una consulta de trabajo o de la vida. La relación avanza a paso firme y pasan todo el tiempo que pueden juntos. Una de las cosas que más les gusta compartir en pareja es viajar, para disfrutarse a pleno, comer rico, ver lindos paisajes y conocer o descubrir lugares juntos. “Tenemos muchas cosas en común, es un gran compañero. Le encanta cocinarme, acompañarme. Nos atraen las cosas simples, vemos pelis. Tenemos una vida linda y tranquila”, dice Marcela distendida en medio de ese paisaje que parece ilustrar un libro de cuentos.

Sexy, informal y auténtica Marcela fue reconocida en cada lugar que visitó y se fascinó con la belleza del lugar. Todos los días se levantaron temprano y realizaron caminatas en la zona y actividad física en el gimnasio del hotel. A la hora de la cena Marcela comió trucha y eligió los menúes sanos al igual que Martín, pero no se privaron de tomar el té en el Llao Llao con exquisiteces en medio de un paisaje soñado. También se metieron en el lago y se bañaron en la piscina.

Este año empezó movido para Tauro, dejó el staff de 'Intrusos' y se siente muy cómoda trabajando en las tardes de América con Alejandro Fantino en América a quien admira y aprecia. Además hace radio con Santiago del Moro y Guido Kazcka y en sus redes sociales tiene más de un millón de seguidores y contrariamente a lo que pasa con otras famosas, no la agreden. “Soy sincera y creo ellos lo presienten. Lo saben. Trato de no meterme con nadie pero no me callo”, dice segura.

Ella habla y él la escucha serio y la mira con admiración. “Tuvimos muchas crisis. Yo soy complicada, no soy fácil y me tuvo paciencia. El tema de un hijo en común generó distanciamientos porque yo me decía: ¿Y si él quiere ser papá? Y yo ya tenía a mi hijo, pero un día me dijo ‘hay muchas formas de ser papá” y lo cierto es que que cada día lo sigo eligiendo. Por sus valores, por su lealtad, por su cuidado hacia mí permanente, por esos abrazos tan cálidos, como digo siempre, le agradezco a la vida por haberlo puesto en mi camino. Lo adoro y él a mi. Sobre todo me sacó prejuicios, es muy divertido, me cambio la forma de ver la vida. Ya no analizo todo como antes. Me hace ver las cosas de otra manera. Y este viaje afianzó nuestro amor”, concluye.