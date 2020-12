Marcela Tinayre habló sobre el supuesto enojo de Juana Viale tras la aparición de Ambar en TV

El sábado 19 por la noche se produjo un hecho que por el contexto de la pandemia podría ser tranquilamente histórico. Se concretó el regreso de Mirtha Legrand a la televisión argentina para conducir "La Noche de Mirtha" en la que tuvo una cena especial con su nieta, Juana Viale, quien la estuvo reemplazando durante nueve meses. Pero eso no fue lo único que pasó ya que entre las sorpresas apareció Ambar la hija de "Juanita" con un ramo de flores y parece que a ella no le cayó bien, por eso Marcela Tinayre quien también estuvo en la mesa habló del tema.

A Juana se la vio notablemente sorprendida y como si estuviera incómoda por la aparición de su hija ya que es muy celosa y resguarda mucho a todos sus hijos. Luego de varios días de especulaciones sobre cómo le cayó la "sorpresa a Juana", su madre habló en "Los Angeles a la Mañana" e hizo importantes revelaciones: "A Juana no le gustan las sorpresas, ella se tiene que preparar para eso. Fue muy emocionante, ella me miraba fijo a mí para darse cuenta si yo lo sabía...", dijo.

Igualmente dejó en claro que "Juanita" no se enojó por la sorpresa de la producción: "La sorpresa a Juana la desencajó. No sabía. Y a eso sumale la emoción de ver entrar a su hija... Yo hubiese llorado todo el programa, pero me guardé; el ciclo era de ellas dos, yo las quería apoyar", y dio por terminado el tema.

Mirá el ¿incómodo momento de Juana?