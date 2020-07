Fede Bal hizo un importante anuncio sobre su salud: "Me curé"

Fede Bal habló de su salud e hizo un importante anuncio. El hijo de Carmen Barbieri confirmó que su salud mejoró considerablemente y que el tratamiento contra el cáncer de intestino fue favorable.

"Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor", empezó su mensaje el actor que compartió junto a una selección de imágenes.



"Lo importante de confiar en un grupo de especialistas, y creer en la medicina, y ser el mejor alumno a la hora de hacer los tratamientos. Esta foto la sacamos el día q me contaron todo el procedimiento al q me iba a someter (Huertas, O’Connor, Chacón, Bruno) Foto 3: disfrutar las pequeñas cosas, encontrar placer no siempre en lo extraordinario, la felicidad está ahí en esos pequeños momentos como darle amor a una planta, o a tu perro. Foto 4: abrazar a tus padres, contenerlos lo más que puedas (casi siempre son los que más sufren). Esto fue hace unas horas cuando le conté que me había curado", siguió el hijo de Santiago Bal.



"Foto 6: tener este grupo de amigos del carajo! Acá fue un asado donde los reuní cuando todo esto comenzó y les conté de mi enfermedad. Me parece q ahí está el primer paso a la sanacion: pedir ayuda y contarle a tu gente la verdad, y hablarles de esa necesidad de contención. No sentir q todo podes hacerlo solo (cosa que siempre senti)", dice.

También, el actor le dedicó un especial apartado a Sofía Aldrey quien convivió con él en este importante momento. "Foto 7: sofi y yo. Dejarte cuidar. Dejarte abrazar. El amor como pilar", dijo sobre la postal.

Entre la serie de imágenes también apareció un video del momento en el que le da la feliz noticia a Carmen Barbieri, quien se mostró emocionada hasta las lágrimas por este gran momento.

¡Felicidades!