Marcela Tinayre habló sobre los rumores de noviazgo entre su íntimo amigo, Mauricio Filiberti, y Juana Viale

Juana Viale es de las celebridades que más esconde sus romances y noviazgos. Es que nunca se muestra en público con sus parejas, ni da declaraciones a la prensa. Es por eso que cuando se conoció que la conductora podría estar en una relación con Mauricio Filiberti, el empresario de 72 años dueño de Transclor, los medios no pudieron obtener ni una palabra de Viale al respecto. Sin embargo, su mamá, Marcela Tinayre, charló con Socios del Espectáculo sobre el asunto.

En un móvil con el programa, el cronista comenzó la conversación alivianando el ambiente. “Estás muy bonita, ¿estás en pareja?”, le preguntó, a lo que la productora respondió: “No estoy en pareja, adelgacé, me fui de vacaciones, pero tuneada no estoy”.

Marcela Tinayre.

Ante la insistencia sobre un posible novio, Tinayre agregó: “Gracias, pero no me tuneé ni hay un amor en puerta. Estoy divertida con la vida, tómalo o déjalo”. Con este tema en boca, el periodista soltó la pregunta que todos querían escuchar: “Filiberti, sí o no; ¿pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo?”. Marcela, quien ya comenzaba a molestarse, le contestó: “Es íntimo amigo mío, pero, ¿a qué te referís? Sé concreto”.

“¿Qué onda, es copado, buena onda?”, comenzó el cronista, tratando de sacar alguna información sobre la relación de su hija con el empresario. Sin embargo, luego lanzó: “¿Te gusta para Juanita?”. “Es amigo de toda mi familia. La fantasía corre por parte de ustedes”, respondió Tinayre asombrada por la pregunta.

Juana Viale y Mauricio Filiberti.

El periodista de Socios le argumentó que se los había visto juntos en Italia, a lo que la hija de Mirtha Legrand explicó: “Sí, pero no se van solos, se fueron con toda la familia. Es íntimo amigo mío, era íntimo amigo de mi marido Marcos. Somos amigos de toda la vida”.

Marcela, a quien ya se la notaba incómoda por las preguntas, siguió siendo cuestionada por el cronista, preguntándole: “¿Vos no tendrías igual algún inconveniente en que se forje una relación más allá de la amistad?”. La empresaria repitió ante esto: “Esa es tu fantasía. Yo… qué se yo. No es mi fantasía, es la tuya”.

La conversación continuó tensa, mientras le seguían insistiendo a la productora, asegurando lo que se veía desde afuera. “No, solo se ve un pedazo. No se ve la película entera, pero vos, ¿qué querés que te diga?”. “Okay, vamos a lo concreto, a lo cierto: ¿Hay amor o no hay amor?”, le retrucó el periodista muy directo. “No, mi amor”, le respondió Marcela Tinayre, ya visiblemente molesta. Acto seguido, decidió dejar la entrevista, negando los rumores de un posible noviazgo entre Juana Viale y Mauricio Filiberti.

H.O