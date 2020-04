Marcela Tinayre sobre la muerte de Sofia Neiman: "Volví con su auto vacío de Punta del Este"

Con un emotivo retrato, Marcela Tinayre (69) hizo referencia a la muerte de Sofía Neiman, su gran amiga reconocida en el ámbito publicitario. La empresaria habló con Los Ángeles de la Mañana y contó cómo lleva el duelo en cuarentena. La relacionista pública falleció a los 71 años, la noche del sábado 22 de febrero en Punta del Este, mientras se encontraban cenando en la casa de Daniel Hadad.

"No me saco su collar que lo uso de pulsera, fue lo que tenía puesto cuando se murió. Encontré cosas de primeros novios juntas. Yo soy la madrina de su hijo mayor, de Francisco, y la verdad que cuando Sofi murió en el Uruguay, fue antes de la cuarentena, con los chicos hicimos en casa una despedida con los amigos más queridos", expresó la hija de Mirtha Legrand (93) a la emisión de El Trece.

Luego, en diálogo con Ángel de Brito (43), continuó: "Es re doloroso porque se extraña la vida diaria, el comentario que para ustedes sería muy tonto pero para nosotros era una carcajada. La complicidad. Sofi siempre tenía una información que yo le decía ‘Dejate de joder’ y después lo veía y era cierto. Ella era un ser muy querido por todo el mundo, era mi hermana de la vida".

"Yo empecé siendo muy amiga de su marido, de Carlitos Mariani. Él me la presentó en Pinamar y nunca más nos separamos. Estuvimos unos años alejadas por una 'loca' que me dio una mala información de Sofi y eso me hizo mucho daño. Pero la verdad que nuestro reencuentro y las últimas fotos en el barco que nos llevó a Punta del Este fue lo mejor", confesó sobre su lazo con la difunta.

Finalmente, con mucho dolor manifestó: "Después ella no volvió, volví con su auto vacío. La verdad que fue tremendo, la cuarentena, esto. Se te juntan muchas cosas y no no se permite el dolor porque se lo tapa. Pero acá te lo permitís porque tenés tiempo para llorarlo, extrañarlo y que se te hinchen los ojos".