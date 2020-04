Marcelo Polino sobre el abandono de su padre: "Se fue y nunca más se supo nada"

Marcelo Polino es famosos por resguardar su vida personal. Pero este sábado en PH, el periodista sorprendió a más de uno cuando se animó a hablar sobre el abandono de su padre, quien se fue cuando el periodista tenía dos años.

“El conflicto es conmigo, es personal, porque a él nunca lo vi, no tuve relación”, le contó el periodista a Andy Kuznetzoff. “Se fue y no dijo nada. Intenté averiguar cuando vine a Buenos Aires; fui a los padrones y ya no vivía, pero nunca se supo nada”, aseguró.

Recién en el 2008 su madre, quien falleció el año pasado, se enteró que su papá había muerto. “No pude reconstruir lo que pasó”, comentó Polino con notable angustia

Por otro lado hizo hincapié en el rol que tuvo su abuelo materno y como lo recuerda . “Mi abuelo, que era una persona muy conocida, el gerente del banco del pueblo de Tres Arroyos, tomó un rol paterno muy fuerte”, explicó.

Finalmente, el periodista reveló que hizo varios años de terapia para tratar este tema y muy tajante dijo: “Yo tengo una vida muy pública por un lado. Y por otro, mi pedacito muy pequeño, mi vida privada, que me guardo para mí”, cerró.