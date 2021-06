Marcelo Tinelli perdió una apuesta y tuvo que comer alimento de su mascota 

Marcelo Tinelli y el ex futbolista chileno Iván Zamorano, hicieron una apuesta en Kwai para adivinar quién ganaría el partido de la Copa América entre Argentina y nuestro país vecino.

El arreglo fue que, si el Seleccionado Nacional ganaba, el deportista se tendría que tatuar la cara de Marcelo en la espalda. Y en cambio, si el equipo chileno salía victorioso, el conductor debería probar alimento para perros

“Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate”, le dijo canchero Tinelli. Finalmente, el partido resultó 1 a 1 por lo que Zamorano fue el ganador.

Cumpliendo con la apuesta, Marcelo se grabó en el momento en que probó la comida de su perro y comentó divertido: “Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto”.



Finalmente, el conductor de La Academia cerró divertido: “Bam Bam, desafío cumplido, hermano. Me tenés que dar la revancha”.

Marcelo Tinelli autorizó la escritura de su propia biografía. La información la dio Rodrigo Lussich en Intrusos donde confirmaron que el conductor está preparado para contar detalles desconocidos de su propia vida.

El conductor de Intrusos aseguró que su entorno más cercano será parte de esta obra y también parte de su familia, como su tía. La información fue corroborada por el mismo Marcelo Tinelli, quien confirmó la primicia en diálogo con el conductor del programa de América.

Este proyecto coincide con una nueva etapa en la vida del conductor, después de su ausencia en la televisión durante 2020 y el regreso de ShowMatch a la pantalla chica.

Tiempo atrás, "El Cabezón" se refirió a esta transformación en su vida. "Ya han pasado muchos años de mi vida y aunque creo que tengo muchos otros por delante, siento que ahora quiero disfrutar más los momentos y estar más cerca de un montón de cosas que me hacen bien. Cumplir 60 me puso más sensible también ante un montón de circunstancias. Hoy tengo una mirada diferente, ya sea del otro, o para escuchar más. Pensar que fueron 60 y en pandemia; un combo bastante fuerte. Siento que estoy en un lugar tranquilo, de mayor estabilidad.

