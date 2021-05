Marcelo Tinelli: "Vivo una etapa de mayor sensibilidad"

No se trata de un retorno más, porque su tiempo fuera de pantalla también coincidió con la llegada de la pandemia, ese acontecimiento que, como al mundo entero, también lo puso a prueba. “Perdí a muchos amigos, gente a la que no podés despedir y se te va. A mí me pasa de estar mucho más sensible de lo que estaba cuando arrancó todo esto. Me cuesta acostumbrarme a no poder encontrarnos o abrazarnos. Son cosas que me pegaron muy fuerte”, dice Marcelo Tinelli (61) a días de retornar a la pantalla chica después de un año y medio, y a quien el año pasado y con el inicio del aislamiento impuesto por el coronavirus también lo encontró en un momento especial de la vida: cumpliendo sus 60 años. Una etapa tranquila y feliz en la que disfruta de los hijos, del amor pleno y en la que no descarta volver a casarse.

“Vivo este regreso con mucho entusiasmo y ganas. Se hizo mucho tiempo que pasó entre que terminé y vuelvo a empezar. No estar en el aire tanto tiempo a uno lo pone en un lugar como raro, extraño, y más después de venir tanto tiempo ya acostumbrado a que todos los años volvía en abril o en mayo. No haber podido hacer el programa el año pasado fue fuerte”, admite el conductor, Marcelo Tinelli, que el 17 de mayo retornará al eltrece con su histórico ciclo, “Showmatch”, pero con nuevo certamen, “La Academia”, y en nuevo horario: a las 21:00 horas.



Marcelo Tinelli cuenta todos los detalles de La Academia

“Gracias a Dios el año pasado pudimos hacer el ¨Cantando¨ y tener la posibilidad de darle trabajo a un montón de gente. Eso estuvo bueno, pero hoy llegó el momento de hacerlo nosotros. Por supuesto que con la normalidad en la que estamos viviendo y siguiendo todos los protocolos que hay que cumplir y presentamos, pero con mucha expectativa y ganas de volver a la tele. Siento que es mi ámbito y me gusta cada vez que vuelvo. Me empiezan, como digo siempre, esas mariposas en la panza”, reconoce el también presidente de San Lorenzo y quien optó por apostar a los cambios en este 2021.

Y es que, a diferencia del “Bailando”, “La Academia” no tendrá ritmos específicos a la hora de la competencia, ni estará centrado solo en la danza, sino en diferentes disciplinas artísticas. La que abrirá el certamen será “Cubo al Cuadrado”, basada en el baile de sincronización y la acrobacia, mientras que entre las nuevas propuestas también habrá “Riña de Gallos”, “Desafío Imitación”, “Pista Movediza”, “Cuarto Giratorio”, “Homenaje” y “Estilo Drag”, entre otras. “¿Por qué La Academia? La verdad es que los participantes están trabajando mucho en la semana; ensayando baile, canto y un montón de cosas como imitaciones, stand up o freestyle, unos contra otros. Va a haber muchas disciplinas nuevas y por eso deja de ser solamente un certamen de baile. Un día puede haber imitaciones de cantantes y, otro, comedia musical o baile del caño”, detalla Marcelo con entusiasmo.





La competencia seguirá siendo en parejas, en este caso 23 y compuestas por famosos y partenaires, aunque este año habrá nuevo sistema de puntuación. No son, sin embargo, las únicas novedades. Si bien “La Academia” será la atracción principal de “Showmatch”, los viernes ahora estarán destinados al humor, con referentes históricos del programa, nuevos talentos y un segmento muy esperado, “PolitiChef”, con imitaciones de los políticos más importantes de la Argentina.

“La gente está más en sus casas porque llega temprano por las nuevas restricciones y eso hace que se genere un mayor encendido en la televisión. También creo que hay necesidad de divertirse. Y nosotros podemos aportar también con un gran show, un formato de competencia con diferentes parejas, personalidades, figuras del mundo del espectáculo y de otros rubros también y esto de la super producción que tenemos”, remarca Tinelli, quien admite que quería retornar al humor desde hace rato.



“Me lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Creemos que hay mucha gente que está ávida de ese contenido. ¨PolitiChef¨ es un poco una sátira de lo que es un programa de cocina en el que van a estar todos los políticos ahí y la gente va a poder ir eliminando. Quiero volver un poco al formato, como digo yo, con el que arranqué: sentado detrás de un mostrador, en un gran estudio, pero así”, explica el conductor. “Vamos a ver si esta expectativa se condice realmente después en el rating y se puede sostener en el programa”, agrega.

Y sobre cómo es vivir bajo la tiranía del rating, admite: “Siempre estoy pendiente. Soy una persona que trabaja en este medio desde hace más de 37 años y conozco perfectamente desde mis primeros pasos con Badía como él ya se preocupaba por el rating. El rating te marca si al público le gusta, no le gusta, qué le gusta más, qué no tanto. Me parece que hoy estar en contra, decir ¨no me importa¨, es como tener una verdulería y que no te importe vender y terminar cerrando. Está bueno que te importe, saber qué le gusta a la gente, tener la humildad para decir esto anduvo, esto otro no”, afirma. “Ganaremos o perderemos, pero vamos a ir tratando de corregir al aire. Queremos ser una alternativa de entretenimiento, humor, big show y ojalá que nos vaya bien. Uno piensa una cosa, pero la televisión es muy dinámica. Pero sí, soy una persona que miro el rating, lo analiza y lo estudia”, enfatiza.

Marcelo Tinelli y cómo sobrellevó la pandemia

—Muchos dicen que “somos otros después de la pandemia”. ¿A usted en qué lo cambió como persona?

—Sí, siento que me cambió, creo que a todos. No he tenido Covid, me estoy por vacunar en Argentina y ojalá en estos días no pase nada y me pueda dar la vacuna acá para hacer el programa vacunado. Pero creo que nos ha afectado a todos sociológicamente y a nivel familiar y emocional. Ha sido fuerte para todos, porque no ver a tus seres queridos y perderlos lo fue. Veo que mucha gente se va acostumbrado a eso. También vi a muchos amigos míos entubados y con dificultades y a quienes quedaron con secuelas por el Covid, inclusive anímicas. Nos hemos puesto, por lo menos en mi caso, muy colaborativos y participativos con el otro, más empáticos. Es una enfermedad fuerte y yo la respeto mucho. Y traicionera también, porque me pasó de hablar un día con una persona amiga que estaba fenómeno y en una semana se terminó muriendo. Tengo muchos casos así. Te afecta. Es un virus muy fuerte que vino a hacernos replantear un montón de cosas y a valorarlas de otra manera.

—¿Cómo vive el tener más tiempo para estar en casa y con la familia?

—He trabajado mucho en todo este tiempo, pero la verdad es que tuve la posibilidad de estar más en casa y de tener un vínculo mucho más cercano con todos los míos. Y fue por momentos también muy difícil por todo el tema de las salidas, el controlar a los más chicos, ver que estén cuidándose, para que después te cuiden a vos y a otros familiares más grandes. Me ha gustado el hecho estar más con mis hijos, con mi mujer y que el trabajo también diera resultados. Mi productora pudo seguir produciendo aún en los peores momentos de la pandemia y con el fútbol y con el club (San Lorenzo) hicimos cosas y estuvimos en contacto permanente con lo que pasó y sigue pasando con la crisis sanitaria. Ya sea estar haciendo los testeos y encabezarlos con la institución cuando arrancaban en abril de 2020. Y, hoy en día, tener el vacunatorio y ver la alegría que le produce a la gente vacunarse. Son cosas que también viví en esta pandemia.





Marcelo Tinelli reveló cómo es la relación con sus hijos y sus yernos

—¿Qué le trajeron sus 60 en su manera de pensar y sentir?

—Fue fuerte también cumplirlos. Así como te digo que lo fueron los 50, cuando hice una fiesta bárbara. A los 60 los sentí como una especie de atardecer en mi vida, uno muy lindo, como decir “acá estoy y para disfrutar de los momentos”. Ya han pasado muchos años de mi vida y aunque creo que tengo muchos otros por delante, siento que ahora quiero disfrutar más los momentos y estar más cerca de un montón de cosas que me hacen bien. Cumplir 60 me puso más sensible también ante un montón de circunstancias. Hoy tengo una mirada diferente, ya sea del otro, o para escuchar más. Pensar que fueron 60 y en pandemia; un combo bastante fuerte. Siento que estoy en un lugar tranquilo, de mayor estabilidad.

—¿Cómo es hoy la relación con sus hijos más grandes, Micaela, Cande y Francisco? ¿Cómo los ve a cada uno haciendo camino propio y cómo vive el vínculo con Juanita y Lorenzo, los más chicos?

—Como padre me tengo que ir acostumbrando a que los pájaros vayan volando del nido. Las veo muy bien, tanto a Mica con su relación, como a Cande en la suya. Lo mismo con Francisco que está haciendo su camino y empezando su trabajo con lo que gusta hacer. Y a Juani también trabajando conmigo, en La Flia, que me encanta porque le gusta mucho todo lo que es la producción de imagen, el baile y el canto, porque ella estudia eso. A los cuatro más grande los veo muy pero muy bien. Y me ha tocado ser padre de grande, estoy feliz y orgulloso de eso, por lo que también, como digo, me ha tocado conectarme con “Peppa Pig” (se ríe) Tener un chico de siete años, un hermoso niño que amo profundamente, me hace feliz. Volví a recrear un montón de situaciones que ya me parecían olvidadas, pero está bueno llevarlo al colegio, acompañarlo, mirar una peli con él o jugar al fútbol, porque me salió fanático del fútbol y de los autos. Está bueno esto de ser papá de más grande. Es un flash la experiencia y una que le recomiendo a todos.

— ¿Y con sus yernos cómo se lleva?

—Me llevo genial y tengo muy buena relación con ellos. Con Lisan (novio de Micaela) tengo la mejor relación y con Coti (pareja de Cande) también. Tengo muy buenas relaciones familiares, mucho cariño por ambos y nos hablamos, nos escribimos, así que la verdad es que estoy contento por eso.

—¿Se siente preparado para ser abuelo?

—Sí, totalmente. Me siento súper preparado para ser abuelo. Por ahí si me preguntabas esto antes de tenerlo a Lorenzo te decía “No sé”. Pero hoy sé que sería una persona muy feliz y me encantaría. Ojalá algún día alguno de mis hijos me de esa noticia. Me siento preparado porque además me encantan los chicos, y más sabiendo que los tenés por un ratito y podés disfrutarlos.

Marcelo Tinelli habló de la salud de Soledad Aquino

—Como familia están acompañando a Soledad Aquino, la mamá de sus hijas mayores. ¿Cómo sobrellevan las complicaciones de su estado de salud?

—Sole está atravesando un proceso fuera ya de terapia (intensiva), uno que llegó por una situación de complicación de una úlcera y un problema digestivo que terminó con uno hepático también. Están evaluando la posibilidad o no de trasplante, así que sigue todavía internada, Estamos al lado de ella. También tuvo Covid, superado ya gracias a Dios, pero eso fue algo que retrasó su alta. Vamos a ver. Hoy estamos acompañándola con toda la familia, desde mi mujer, mis hijas y sus novios, todos estamos yendo a verla permanentemente. Y haciéndola reír. Sole es muy graciosa y tiene muy buen humor. Ella nos hacer reír a todos y yo a ella, dentro de una situación que no es fácil.





Marcelo Tinelli habló de su relación con Guillermina Valdés



—Con Guillermina también compartió la grabación de la nueva apertura de “La Academia”. ¿Qué tal la pasaron trabajando juntos?

—Me encanta trabajar con ella porque lo podemos hacer muy distendidos. Primero porque no soy actor y estoy actuando de mí, entonces es mucho más fácil porque puedo tener un montón de guiños que tienen que ver con lo que soy yo realmente y no con un personaje. Y me gustó. Ella hace de una madre de colegio y yo, de un padre. Estamos los dos esperando a nuestros hijos y es entonces que se da una situación muy divertida que ya la van a ver en la apertura. A mí siempre me gusta que hagan bromas sobre mí, mi vida, y las cosas que me pasan. Y en esta apertura va haber un montón de gags que tienen que ver con cosas mías y de las que me río. Me encanta grabar con Guille y siempre que puedo lo hago. Le decía el otro día que quiero que esté acompañándome en el programa, en realidad quiero que siempre esté cerca porque ella me hace muy bien.

—Después de nueve años juntos ¿Cómo viven esta etapa de la pareja?

—Yo estoy muy feliz con este momento de la pareja. Estoy muy estable y tranquilo, disfrutando plenamente del amor. Y de la familia y de nuestros momentos como pareja también. Somos muy compinches, nos reímos mucho y nos divertimos. La verdad que creo que ambos tenemos admiración el uno por el otro en las cosas que hacemos y en cómo nos desenvolvemos cada uno en la vida. Eso también es lindo y hay una cuestión de confianza que es muy buena a lo largo de todos estos años. Cuando uno tiene eso se hace todo como mucho más fácil. Gracias a Dios tenemos hijos que se han ensamblando muy bien y hacen las cosas más fáciles también. Así que día a día crece nuestra relación y se pone más linda.

—¿Tienen el deseo de casarse algún día o dicen “ya no”?

—No, no...en algún momento vamos a concretar sí, ¡Tengamos fe! (risas).

