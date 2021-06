Marcelo Tinelli confirmó el regreso de Guille Valdés a La Academia

Guille Valdés volverá al jurado de La Academia durante las próximas emisiones. Marcelo Tinelli fue quien hizo oficial el anuncio mediante sus redes sociales.

"Si, vuelve Guille como quinto jurado. No en el shuffle dance sino en el siguiente ritmo. Se la extraña a Guille", contó el conductor que se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores.

La empresaria fue la jurado suplente mientras Ángel de Brito permaneció aislado tras volver de Miami en el inicio de La Academia y generó un verdadero revuelo por sus picantes cruces con Pampita.

Todo comenzó cuando la mujer de Marcelo Tinelli reclamó no haber ingresado al grupo de WhatsApp de jurados durante su estadía del programa.

" Me pareció una cosa de niños. Y además se lo dijo a nuestro jefe y en vivo. Ella dice ‘me están prejuzgando, no soy buchona’ y le está diciendo al jefe ‘no me meten en el chat’. Dije de hacer un chat paralelo y dijo que no", dijo Pampita en ese momento sobre la queja de Guille Valdés.

¿Volverán los enfrentamientos?

La teoría de Yanina Latorre sobre la "mala onda" entre Pampita y Guille Valdés

En medio de esa polémica, Yanina Latorre habló sobre la posible "mala onda" entre Guille Valdés y Pampita.

"Guillermina grabó El hilo rojo con Benjamín Vicuña, es un detalle. En un informe de Bendita habrían dicho que Guille tuiteó contra Pampita", tiró la angelita.

Luego, dio más detalles de esta polémica declaración. "Es un tweet que habría escrito Guillermina que decía 'qué feo esas mujeres que escriben a altas horas de la noche a tu marido' Bendita relacionó esa frase a Pampita", contó Yanina Latorre.

AM