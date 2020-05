Marcelo Tinelli reveló cuál es la serie que recomienda para esta cuarentena

Marcelo Tinelli está como todos los Argentinos, en plena cuarentena por el brote de Coronavirus en el mundo entero. Es por eso, que el conductor recomendó que serie es su favorita para estos días de confinamiento.

"Que tremenda serie THIS IS US. Llegué medio tarde. Me la recomendaban varios amigos hace tiempo. No importa el momento. De lo mejor que he visto", expresó Marcelo Hugo en su cuenta oficial de Twitter.

Que tremenda serie THIS IS US. Llegué medio tarde. Me la recomendaban varios amigos hace tiempo. No importa el momento. De lo mejor que he visto. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

Está ficción de FOX, cuenta la vida de los Pearson a lo largo de 40 años. Aborda con sensibilidad y realismo los conflictos y encuentra caminos para conectar con profundas y simples cuestiones humanas