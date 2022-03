Marcelo Tinelli reveló cuál será su futuro en la televisión

Marcelo Tinelli brindó una entrevista radial en donde habló sobre su futuro en la televisión.

El conductor de ShowMatch mantuvo una charla con la cadena El Tres y se refirió a cómo será este año en los medios. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", confirmó junto al El Chato Prada y Fede Hoppe.



"Tengo muchas ganas de tener algo de baile. A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho", explicó sobre lo que fue la experiencia en su programa en 2021.

Luego, aclaró en qué vendrá lo nuevo que prepara para esta temporada. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", cerró.



Marcelo Tinelli recordó el inicio de "Videomatch" hace ya 32 años

"Hoy hace 32 años que arrancábamos VIDEOMATCH, con una gran ilusión y con muchas expectativas. Gracias a todos por apoyarnos en estos años. Fuimos muy felices haciendo tele y estando junto a ustedes", escribió Marcelo Tinelli a comienzo de mes en sus historias de Instagram.

Como si eso fuera poco, Marcelo Tinelli agregó: "No puedo dejar de recordar a quien fue el gran mentor de todo esto: @yankelevichg GRACIAS", recordando que fue Gustavo Yankelevich quien creyó en el proyecto y confió en el conductor para llevarlo a cabo de la mejor manera.