Aseguran que Marcelo Tinelli y Guille Valdés están cada vez más cerca de la reconciliación

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés están cerca de la reconciliación definitiva y, después de algunas versiones, más rumores refuerzan la teoría del reencuentro.

Esta vez fue el periodista "Pampito" quien confirmó que la pareja está dándose una segunda oportunidad. “Tengo confirmado la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, dijo en Confrontados.

Luego, aseguró que el entorno cercano de los tortolitos están al tanto. "Vieron juntos el Cantando y apoyaron a algunos participantes. Están casi juntos y lo que ellos le dicen a los íntimos es ‘estamos muy cerquita de la reconciliación con Guille’. ¿Qué significa esto? Que están juntos, porque si no, no avisás esto. O sea, están juntos pero todavía no lo quieren hacer público”, agregó.

“Lo que antes era una visita de Marcelo al hijo que tiene en común con Guillermina, hoy ya no es solamento eso sino que están juntos”, concluyó.