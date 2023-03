Marcos Ginocchio habló por primera vez en El Debate de Gran Hermano y sintió lo que sus otros 19 compañeros de la competencia ya habían sentido en sus diferentes eliminaciones.

El ganador de Gran Hermano 2022 se mostró muy feliz de poder estar ahí con todos sus compañeros y de conocer, por fin, el set, la única ventana que tuvo al exterior en los últimos 5 meses.

"Estoy súper contento, muy feliz de verlos a todos y de conocer el lugar", comentó Marcos. "Ver el apoyo de la gente ayer, literal, ni en un sueño me lo hubiese pensado de esa manera".

Marcos Ginocchio en El Debate de Gran Hermano: "En la casa nunca sentí que tenía apoyo".

Sobre el hecho de ser el ganador y de haber sido elegido como el mejor dentro de casa por la gente, de manera aplastante, Marcos Ginocchio comentó: "Yo esa pregunta siempre me hacía en la casa. Yo dentro de la casa nunca sentí que era fuerte o que tenía apoyo. Sentía que estaba, pero a la vez, que no molestaba, pero que no tenía apoyo".

.Marcos Ginocchio en El Debate de Gran Hermano: "En la casa nunca sentí que tenía apoyo"

Marcos Ginocchio contó porque siempre votó a Nacho

Marcos aseguró que nunca jugó para hacerse notar y que su idea de votar era con el objetivo de hacer el menos daño posible. En el debate le preguntaron, por qué siempre votaba a Nacho.

"Era porque en ese momento no tenía mucha relación con él, no lo conocía tanto y habían pasado tantas cosas en la primera semana que me habían dado una mala impresión de él", aclaró el gandor de Gran Hermano.

Marcos Ginocchio en El Debate de Gran Hermano: "En la casa nunca sentí que tenía apoyo".

"Todas las cosas, sean buenas o malas, creo que si te enfocás en lo malo de las cosas, se te hace mucho más pesado todo, como que las horas se te pasan más lentas", remarcó Marcos Ginocchio.

S.A.