María Becerra, además de ser reconocida en el mundo de la música por ser una de las figuras argentinas más seguidas en el ámbito musical en los últimos tiempos, se está convirtiendo en una artista influyente en el mundo de la moda. A lo largo de su joven carrera artística, la Nena de Argentina fue haciendo un recorrido por distintos estilos hasta dar con las prendas que más le gustan y la hacen sentir cómoda. En los últimos días, la compañera de vida del cantante Rei deslumbró con un look tendencia que mostró en sus redes sociales.

María Becerra

El look de alto impacto de María Becerra

La autora de "Imán" sigue consolidando su posición como un referente de estilo en las redes sociales. Reconocida como un símbolo del lujo, la cantante no cesa de establecer tendencias tanto en los escenarios como en las plataformas digitales. La oriunda de Quilmes logró capturar la atención de sus fanáticos en todo el mundo con su exquisito gusto por la moda y su capacidad para reinventarse constantemente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula un total de 14.8 millones de seguidores, María se mostró con una combinación impactante: lencería de encaje y abrigo de piel sintética. En la selfie, se exhibió con un corpiño triangular de encaje negro, con secciones de transparencias y bordados, y lo complementó con un enorme tapado de piel sintética blanca. Como accesorio, añadió unos lentes de sol futuristas en plateado sobre la cabeza a modo de diadema.

María Becerra

El look de belleza no pasó desapercibido. La cantante lució un maquillaje a base de iluminadores plateados para la zona del lagrimal y un delineado de ojos en forma de gato que adornó con máscara de pestañas haciendo juego. Además, llevó los labios pintados con un diseño marrón claro en degradé, este estilo de make up es tendencia y ella lo sabe llevar a la perfección.

María Becerra vía Instagram

Con su último look, María Becerra sigue demostrando por qué es considerada una de las artistas más influyentes en el mundo de la moda. Su capacidad para reinventarse y establecer tendencias es innegable y su estilo único y atrevido la convierte en una referencia para sus millones de seguidores. Evidentemente, la talentosa cantante argentina seguirá sorprendiendo y deleitando a sus fans con su estilo y su talento.

