La escapada romántica de María Eugenia Vidal y Quique Sacco

María Eugenia Vidal (46) y Quique Sacco (56) están más que decididos a ir por más en esta relación y tomaron la determinación de pasar Navidad solos en Europa. Como una mini luna de miel, los tortolitos se darán el lujo de hacer un viaje de a dos en esta fecha festiva especial con los objetivos centrados en la pareja.

"Por su trabajo, Sacco suele viajar por el mundo, pero el próximo vuelo en su agenda será por amor. Según pudo saber NOTICIAS, la reciente pareja ya tiene pasajes para viajar a Europa, donde planean pasar la Navidad solos y “profundizar lo que se está generando”, dicen a sus íntimos", reveló Revista Noticias.

En agosto, antes de perder las PASO, llegó a confesar: “Me gustaría volver a estar en pareja. Me gusta la familia, la mesa grande, con mucho griterío, lleno de gente. Me gusta eso, de ahí vengo. Pero al amor uno no lo busca, se lo encuentra. Ya va a llegar. Para que un hombre me enamore tiene que ser una buena persona. El humor y la inteligencia me parecen dos cualidades muy importantes".