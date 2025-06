María Vázquez causó furor en redes sociales con un look provocador y ceñido al cuerpo que dejó a sus fans enamorados. No es una sorpresa que la modelo argentina es una referente de la moda nacional e inspira a continuamente con su alto sentido de la estética, pero esta vez generó sensación con un denim wide leg caramelo y un look descontracturado.

María Vázquez causó furor con el jean wide leg del momento y un look relajado y sugerente

La empresaria posó con un atuendo sensual y resignificó la pieza clave de la temporada otoño invierno 2025. Lució un jean wide leg baggy en tono caramelo y tiro medio, ideal para esta época. La estructura del género y las líneas rectas le aportan a su figura una silueta estilizada, al mismo tiempo que mantienen un aire relajado y sofisticado.

Vázquez combinó la prenda con una musculosa de morley blanca ceñida al cuerpo, sumando un guiño audaz, sensual y natural. Retomó así un básico que empezó a usarse como prenda interior tanto para hombres como para mujeres. Con los años se transformaron en un imprescindible e ícono del estilo noventoso.

Remató el look con una camisa de jean atada a la cintura, recurso que refuerza el espíritu urbano y despreocupado del conjunto. A modo de acento, sumó un reloj dorado que aportó brillo sin saturar. El detalle más llamativo fue un choker de piedras de cristal en tono rojo traslúcido, una elección que imprimió un aire sofisticado y algo lúdico, en sintonía con el equilibrio entre lo sensual y lo relajado que define el outfit.

El beauty look acompañó con precisión el estilo general. María lució el cabello suelto con ondas suaves y volumen natural, un clásico que aporta frescura y movimiento. En cuanto al maquillaje, optó por una paleta neutra: piel luminosa, labios nude con acabado satinado y una mirada apenas delineada en tonos tierra, logrando una armonía estética que potencia su impronta sin restarle naturalidad. El resultado: un conjunto coherente, moderno y atemporal.

Una vez más, María Vázquez confirma por qué es una de las grandes referentes del estilo argentino. Con un outfit simple en su estructura, pero cargado de códigos visuales, logró conjugar sensualidad, nostalgia noventosa y frescura contemporánea. En redes, sus seguidores no tardaron en celebrarlo: la imagen se llevó cientos de comentarios positivos y likes en cuestión de horas, confirmando el magnetismo de una figura que sabe exactamente cómo marcar tendencia.

Con este look relajado y sugerente, Vázquez no solo reafirma su lugar como ícono de estilo, sino que demuestra que las piezas clásicas, como un jean bien elegido o una musculosa de morley, pueden volver al centro de la escena con fuerza renovada.

J.O